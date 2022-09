Konservative satte sig på samme tid bevidst helt uden for ved skiftevis at undlade at stemme og stemme imod. Men nu vil vi jo nok se Kenneth Gøtterup – med borgmesterkæden om halsen – klippe snoren over ved indvielsen af butikken, mens han taler pænt om det nye supermarked.

Hvilke informationer eller høringer har Dragør Kommune tænkt sig at inddrage borgerne i? Der er væsentlige problemstillinger, som kræver en offentlig høring.

Med otte ugers høringsfrist begynder det at knibe med at blive færdig som lovet. Hvornår vil man mon gå i gang, så kommunen er helt på plads med vejene, når Lidl åbnes?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør