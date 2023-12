Vi har modtaget:

Vi skal da bevare Gåserepublikken

På novembers måneds møde i kommunalbestyrelsen var der en sag på agendaen, som vedrørte en af Dragørs hæderkronede institutioner, nemlig Gåserepublikken.

Årsagen er græs. Eller mangel på samme. For en ny myndighedsvejledning fra Tårnby Kommune har betydet, at gæssene har væsentligt færre kvadratmeter at boltre sig på. Vi må slå meget mindre græs, end tidligere, og da gæs ikke går ud i højt græs, så står vi med en ny situation, som vi nu forsøger at håndtere.

Gåserepublikken er – ud over de fine beboere med fjer – også en forening med stor opbakning og mangeårige traditioner, og som hjælp til denne vil vi allerhelst fortsat kunne gøre, som vi plejer. Men det kan vi ikke.

Det handler om vild natur i området, hvor vi med Tårnby Kommunes briller har været for ivrige med græsslåmaskinen tidligere.

Som led i vores forpligtende samarbejde varetager Tårnby Kommune natur- og fredningsforhold i Dragør Kommune, og deres konklusion er følgende:

Dragør Kommune må slå græsset på den Gamle Cirkusplads, arealet omkring Gabriel Jensens feriekoloni, stien på toppen af diget fra Dragør Badehotel til Højvejen samt en sti ned til Strand-engene. Plejen begrundes dels med den gældende plejeplan for engene, tilsyn med naturindholdet, som er udført i sommer 2023, og dels fredningsbestemmelserne. Øvrige arealer må kun slås udenfor vækstsæsonen, hvilket man kalder høslæt.

Så det har vi naturligvis efterlevet, men for Gåserepublikken er det begrænsede areal et problem, hvilket vi gerne vil finde en løsning på. Derfor stillede vi fra Konservativ side sammen med Socialdemokratiet forslag om, at vi søger Fredningsnævnet om lov til fortsat at slå det i øvrigt ret fugtige areal over mod badehotellet.

Samtidig afdækker vi en anden mulighed, for fredningen giver mulighed for, at der som alternativ kan ske naturpleje af engarealer ved dyrehold.

Det er administrationens foreløbige vurdering, at afgræsning med dyrehold vil kunne understøtte Gåserepublikkens mulighed for at benytte engen til såkaldt fourageringsområde, hvor gæssene roder og finder mad.

Socialdemokratiet og Konservatives forslag fik opbakning fra Venstre og Moderaterne, så nu sættes det i værk.

I første omgang håber vi fra Konservatives side dog, at vi kan få lov til at slå græs på arealet igen, således vi kan sikre, at Gåserepublikkens beboere fortsat har det godt og har et tilstrækkeligt areal at boltre sig på.

Til gengæld bliver der højt græs på arealet omkring Batterisbækken, og vi håber at lande på et godt kompromis til glæde for alle. For det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker vild natur i Dragør, men vi vil også rigtig gerne kunne bevare Gåserepublikken i den nuværende form.

Med venlig hilsen

Martin Wood Pedersen og Mia Tang

Konservative medlemmer af Klima- By- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen