Vinden i håret

Lørdag den 12. juni kl. 14 trillede røde rickshaws ud i det blå over hele landet. Det var Cykling uden alder, der stod bag arrangementet.

Cyklerne var fyldt med ældre passagerer fra plejehjem eller eget hjem, som havde glædet sig til igen at kunne få vind i håret og nye oplevelser.

I Dragør gik turen igennem den gamle by ned til Dragør Motorbåds Klubs område, hvor deltagerne – både de ældre og piloterne – nød et glas vin, før turen gik hjem igen.

Efter mere end et år med corona-restriktioner udtrykte såvel cykel-piloter som passagerer stor glæde over atter at kunne komme på tur.

I 2020 blev der dog, trods corona-situationen, cyklet 8.200 ture på landsplan.