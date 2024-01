Vinder Rolex 24-løbet

Christian Rasmussen starter 2024-sæsonen med sejr i 24-timersløbet på Daytona-banen

Christian Rasmussen kunne i søndags, den 28. januar, med sit team Era Motorsport lade sig hylde for sejren i LMP2-klassen i det legendariske 24-timers løb på Daytona International Speedway i Florida.

Den 23-årige racerkører fra Dragør fik den ansvarsfulde opgave at køre løbet til ende de sidste par timer. Denne opgave klarede han til UG og passerede målstregen 6,8 sek. foran nærmeste forfølger.

Stor sæson i vente

Man kan roligt sige, at det sidste halve års tid har været en succesoplevelse for Christian Rasmussen. I september vandt han det amerikanske Indy NXT-mesterskab, der siden førte til en kontrakt i IndyCar-serien, hvor han skal køre dele af sæsonen for Ed Carpenter Racing, og i november blev han af Dansk Automobil Sports Union (DASU) kåret som Årets bilsportskører 2023.

Vinderholdet, (fra venstre:) Connor Zilisch, Christian Rasmussen, Ryan Dalziel og Dwight Merriman, modtager ure og hyldest på podiet. Foto: Mika Pietus, Era Media.

I søndags kunne Christian Rasmussen føje endnu en triumf til sit efterhånden omfattende cv og modtage en af de mest eftertragtede præmier i motorsportens verden: Et kostbart Rolex Daytona-armbåndsur.

»Vi var stærke fra start, og bilen blev bare bedre og bedre, efterhånden som løbet skred frem. Farten var der, og samtidig sad vores strategi lige i skabet,« lyder ordene fra danskeren efter løbet.

Teamet med Christian Rasmussen som den bærende kraft førte 132 ud af de sidste 136 omgange.

Det var anden gang, Christian Rasmussen deltog i Daytona-løbet med Era Motorsport. Holdkammeraterne denne gang var amerikanerne Dwight Merriman og Connor Zilisch samt skotske Ryan Dalziel. Sidste år måtte teamet udgå, mens det altså i år blev til klassesejr i LMP2.

I dette års udgave af Rolex 24 deltog 59 teams, heraf 13 i LMP-2 klassen.

Set med danske øjne var der utrolig spænding, da et af verdens mest ikoniske racerløb blev afgjort som en ren danskerduel. Christian Rasmussens sejr kom nemlig i hus efter en flere timer lang duel med en anden dansker; køreren Malthe Jakobsen.

På listen over danske kørere, der tidligere har vundet et af de eftertragtede ure, finder man Michael Christensen, Marco Sørensen, Jan Magnussen og John Nielsen – og nu er Christian Rasmussen altså føjet til på listen.

Første IndyCar-løb

Christian Rasmussens primære opgave i år bliver IndyCar-serien, som starter den 10. marts med gadeløbet i St. Petersburg.

Og senere på foråret skal den unge Dragør-kører også deltage i det legendariske INDY 500-løb.