Vinterferie-sjov

Hollænderhallen har Aktiv Leg alle hverdage i skolernes vinterferie

Fra mandag den 12. til fredag den 16. februar inviterer Hollænderhallen alle indenfor til Aktiv Leg.

I Hollænderhallens multihal vil der være et væld af forskellige aktiviteter. Børnene har mulighed for både at hoppe og lege i hallens mange redskaber, og der bliver mulighed for at spille hockey, fodbold, badminton eller bordtennis.

Hallen holder åbent med Aktiv Leg alle hverdage fra kl. 9–14 (undtagen onsdag, hvor hallen først lukker kl. 21).

Gratis adgang.

Svømmehallen

Der er hele ugen igennem også mulighed for at få sig en dukkert i Dragør Svømmehal. I vinterferien vil man nemlig følge de normale åbningstider, som er: mandag, onsdag og fredag kl. 7– 15, tirsdag og torsdag kl. 8– 21 samt lørdag og søndag kl. 8–14.