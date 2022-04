Nyt fra kegleklubben VSK Dragør:

VSK sikrer overlevelse

Med en sejr over Roskilde Kegleklubs 3.-hold (RKK 3) lørdag den 2. april sikrede VSK sig endnu en sæson i 2. division øst.

Sandra Bøgelund fra RKK 3 lagde ud med en sejr over Allan Mogensen. Keglerne blev 879 mod 855 kegler – en score, man i klubben anser som et magert resultat for Allan Mogensen.

Næste opgør gik noget bedre for VSK. Her fik hjemmeholdets Jane Hemmingsen 847 kegler mod Jørgen Risnæs, der spillede en god kamp og opnåede 877 kegler.

I tredje opgør fik RKK 3-spillerne Kim Brandt og Natasha Hemmingsen til sammen 844 kegler, mens deres modstander, John Nielsen, med 867 kegler sikrede endnu en sejr til VSK.

I dagens sidste dyst spillede hjemmeholdets Jan Ohmeyer en god kamp og scorede 895 kegler. Han måtte dog alligevel se sig slået af en storspillende Lene Petersen, der fik imponerende 914 kegler.

VSK vandt kampen med 2–8. Keglerne blev 3.465–3.513.

Dagen efter skulle VSK-holdet atter have været i aktion i Roskilde – men modstanderen, Roskilde Kegleklubs 2.-hold (RKK 2), var nødsaget til at aflyse kampen på grund af sygdom. Ved redaktionens deadline mandag er det endnu ikke afklaret, hvornår dette udstatte opgør skal spilles.

Med sejren over RKK 3 er VSK nu sikker på at slutte over nedrykningsstregen i årets turnering. Klubben kan endda med en sejr i den udsatte kamp og sæsonens sidste opgør mod Kifa 2 komme op på 4.-pladsen. Dette kræver dog samtidig, at RKK 2 ikke får mere end syv points i deres sidste to kampe.