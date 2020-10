30-års-jubilæum på Beghuset

I maj måned var det 30 år siden, Charlotte og Kim Gravenhorst overtog Restaurant Beghuset. Der var lagt an til stor jubilæums-fejring, men coronaen vendte op og ned på alle planer. Men det tog ikke modet fra restauratørparret, der har sat en jubilæumsmenu på kortet og modtager deres gæster med alle coronaforholdsregler

Charlotte og Kim Gravenhorst havde glædet sig til jubilæumsdagen 2. maj i år – og det var ikke fornøjeligt at stå i en tom og lukket restaurant. De havde set frem til dagen i lang tid og havde mange tanker om, hvordan dagen skulle fejres med restaurationens gæster. Men det lavede coronanedlukningen helt om på.

Det kreative par lavede en lille videohilsen, som på jubilæumsdagen blev lagt ud på de sociale medier – og den er siden blevet set af 15.000 mennesker, fortæller Kim Gravenhorst med et glad smil.

Samtidig besluttede parret, at da åbningsdagen for 30 år siden faldt på en onsdag, skulle der ske noget særligt om onsdagen resten af i år.

Den 22. maj fik man endelig lov at åbne igen efter coronanedlukningen – og på Beghuset var der stuvende fuldt. Folk havde helt klart glædet sig, og på det tidspunkt var der ingen restriktioner med hensyn til åbningstider, fortæller Charlotte Gravenhorst.

Det har så ændret sig siden.

I coronaens tegn

Hvis man tror, at restauratørparret kunne slappe af under nedlukningen fra 11. marts til 22. maj, så er man galt afmarcheret. De har næppe før haft så travlt, men det var ikke en positiv travlhed. Den bestod nemlig i at organisere, flytte og aflyse, og Charlotte Gravenhorst fortæller, at det ikke er opmuntrende at ringe til gæster og aflyse deres selskaber. Og aflysningerne eller flytningerne omfattede også de populære musikarrangementer i teatersalen.

De er glade for igen at kunne byde gæster indenfor, men der sker fortsat hele tiden ændringer i myndighedernes anbefalinger, der gør det svært – som når forsamlingsforbuddet eller tidspunktet, hvor restauranten skal lukke, ændres med kort varsel.

At skulle ringe til et brudepar dagen før brylluppet og bede dem begrænse deltagerantallet – eller få dem til at rykke festen til midt på dagen på grund af lukketidspunktet – er jo ikke et drømmescenarie for hverken restauratør eller gæst.

Men Charlotte og Kim Gravenhorst er stadig optimistiske og glade for såvel Dragør som for Beghuset – og rigtig glade for, at gæsterne bakker op. Og de er virkelig glade for at bo til leje hos Borgerforeningen, der er meget hjælpsomme – det er et virkeligt godt samarbejde, understreger Charlotte Gravenhorst.

Men selvom arrangementerne flyttes, er det jo indkomstmæssigt en tabt dag, siger Charlotte Gravenhorst – der understreger, at Beghuset ikke klynker – men at det er et stort problem for alle restauranter.

Personale med visir

Der er kommet krav om, at restaurationspersonale skal bruge enten mundbind eller visir, og på Beghuset har de valgt at bruge visir – de vil nemlig gerne kunne smile til gæsterne, siger Charlotte Gravenhorst. Hun tilføjer dog, at det er ret varmt at have på –og det tager lyden, så der skal tales højt. Men smilet kan ses.

Der er håndsprit alle vegne, og Beghuset har også fået coronavenlige menukort, der kan sprittes af, og – endnu mere coronavenligt – kan man med sin smartphone skanne QR-koden og få menukortet leveret direkte på telefonen.

Jubilæumsmenu i tre varianter

Beghusets køkken følger sæsonen, og man gør sig umage for at være så præcis som muligt med madindkøb, så man undgår madspild, fortæller Kim Gravenhorst.

Og Regis le Scraigne, der er køkkenchef på ottende år, fortæller, at de tre forskellige jubilæumsmenuer, man har valgt at tilbyde, består af henholdsvis kød, fisk eller grønt – altså vegetarisk, tæt på ve-gansk. Det er en udfordring at skabe en grøn menu, men den er blevet populær blandt gæsterne, oplyser køkkenchefen.

Der bruges mange lokale råvarer, der leveres fra Seerupgaard – i elbil – så det giver miljømæssig mening, indskyder Charlotte Gravenhorst.

Gæsterne har taget godt imod jubilæumsmenuen, der skifter hver måned. Og besøger man Beghuset på en onsdag, får man et glas champagne til velkomst.

Den grønne menu er spændende, selvom man ikke er vegetar, lyder det fra Kim Gravenhorst, og han understreger, at der er mange muligheder i det grønne køkken, der ikke skal ligne og smage som kød.

Beghuset har også et steakkort, hvis det er en god bøf, gæsterne har lyst til, ligesom østersbaren er en stor succes. I 2019 blev der serveret 4.000 østers på Beghuset, opregner Kim Gravenhorst.

Man kan også finde opskrifter fra Beghuset på restaurantens hjemmeside, hvis man selv har lyst til at gå i køkkenet, fortæller Kim Gravenhorst, der har leveret opskrifter til flere ugeblade – og nærværende avis – samt udgivet flere kogebøger.

Gå i byen i din by

»Vi elsker vores job og vil gerne holde gang i kulturlivet i Dragør,« smiler Charlotte Gravenhorst, der gerne vil trække de store navne til Dragør. Og Beghuset er med succes gennem flere år lykkedes med netop det på deres såkaldte tapastorsdage, hvor forskellige kunstnere og foredragsholdere går på scenen, når publikum har spist deres anretning.

Disse tapastorsdage fortsætter de med, men det er unægtelig en udfordring, når coronarestriktionerne ændres med kort varsel. Men Beghuset har arrangementer i kalenderen, og de har aftaler om nye arrangementer, hvor datoen dog ikke er fastsat endnu.

Også dette års julefrokoster bliver anderledes på grund af coronaen. Men vanen tro har restaurationsparret fundet på en idé, så det nok skal blive jul endda. Til årets julefrokost på Beghuset kommer Jørgen de Mylius og vender plader fra sit kartotek – og styrer en musikquiz.

30 begivenhedsrige år

Charlotte og Kim Gravenhorst lægger ikke skjul på, at coronakrisen er den værste krise, de har oplevet i deres 30 år som restauratører. 30 år, der ellers har budt på lidt af hvert – herunder en finanskrise.

Men parret er stadig optimistiske og glade for deres arbejde, selvom de oprindeligt slet ikke ville være selvstændige.

De to, der mødtes på Søllerød Kro, var faktisk på vej til Australien for at prøve kræfter dér, da de fik tilbuddet om at overtage Restaurant Beghuset. Den udfordring kunne parret ikke modstå.

Og siden har Dragør nydt godt af parrets idérigdom og virkelyst, der også rækker ud over selve restaurationsvirksomheden.

Beghuset var således fast base for holdet bag DR’s julekalender Tidsrejsen, hvor traditionen med afholdelse af julemarked på Badstuevælen blev grundlagt. En tradition, der desværre er aflyst i dette coronaår – men som, understreger Charlotte Gravenhorst afslutningsvist, vil vende stærkt tilbage i 2021.