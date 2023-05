50-års-jubilæum

Der var høj sol og god stemning blandt de fremmødte, da Dragør Dagpleje onsdag den 10. maj, på den årlige dagplejedag, fejrede sit 50-års-jubilæum og i dagens anledning havde inviteret til åbent hus-arrangement i legestuen på Engvej.

Tidligere på dagen havde dagplejebørnene deltaget i et lille mini-OL, og om eftermiddagen var der ved borgmester Kenneth Gøtterup medaljeoverrækkelse herfor.

Mange tidligere dagplejere mødte op og fortalte gode historier fra de sidste 50 år, og fra Dragør Dagpleje blev der udtrykt håb om, at nye dagplejere vil være med til at skabe gode historier over de næste 50 år.

Der var balloner, popcorn, slush-ice og hoppeborg samt kage i lange baner – kager, som forældrene havde været med til at bage.

Borgmester Kenneth Gøtterup holdt tale og roste de aktiviteter, dagplejen denne dag havde arrangeret for børnene, og dagplejernes evner for at skabe en god hverdag for børnene i øvrigt.

»Dagplejen i Dragør er kendt for at møde børnene, hvor de er. Dagplejerne er kendt for at vise omsorg og være klar på alle hverdagens små udfordringer og forandringer. Det skal I have en stor tak for,« lød det blandt andet fra borgmesteren.

Af forvaltningen – overrakt af centerchef for Børn, Skole og Kultur Rasmus Johnsen – fik dagplejen et pæretræ i gave. Med træet fulgte også opgaven om en placering af det – men mon ikke denne opgave allerede er løst ...