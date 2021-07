500 år fortalt med ord og billeder

Og i år, hvor 500-års jubilæet skulle have været fejret, har en pandemi – covid-19 – stillet sig hindrende i vejen for fejringen, der derfor er udskudt til 2022.

Men Museum Amagers ny udstilling om hollænderbyen og dens indbyggere er åbnet rettidigt i jubilæumsåret – og det samme er udgivelsen af den store bog om de sidste 500 år.

At der er sket store forandringer i de forløbne århundreder er evident – og påpeges i Peter Carlsens billede fra 2019, der i et tredelt maleri viser både den gamle, men især moderne bebyggelse på Amager – flankeret dels af en ung pige i amagerdragt og en ung moderne kvinde med »amagernummerplade« tatoveret over bagdelen. Maleriet har sin faste plads på Dragør Museum.

Mens trods forandringer er der fortsat en stærk lokal bevidsthed – hvilket også tydeliggøres i et afsnit om både person- og vejnavne, der trækker tydelige tråde tilbage til hollænderne.

Hollandsk indvandring

Der har indimellem været røster fremme, der såede tvivl om, hvorvidt indvandrerne nu også kom fra Holland, eller om de ikke snarere var fra Flandern.

Men postdoc Joost Robbe slår på baggrund af et sproghistorisk studium fast, at den strid kan bilægges – hollænderbønderne på Amager stammer fra Vestfriesland i Nordholland.

Amagerdragtens historie gennemgås af Morten Grymer--Hansen, der er videnskabelig assistent ved Center for Tekstilforskning ved Saxo Instituttet. Artiklen går i dybden med dragten – og de signaler, den skulle sende. Noget også lokalarkivar Henning Sørensen kommer ind på.

Han skriver blandt andet, at hollænderkolonien formentlig holdt fast i den særegne dragt, dels af kulturelle grunde, men også fordi den var let genkendelig på torvet i København. Københavnerne vidste, at amagerkonernes blå forklæde og broderede tørklæde var tegn på varer af en særlig god kvalitet.

Mange havde flere dragter til forskellige anledninger, og dragternes farver og udstyr sendte signaler om sindstilstand og om, hvor man var i livet. Hvis en enke igen var gifteklar, kunne det ses på hendes dragt, fortæller Henning Sørensen, der også i et afsnit beskriver festerne, der kunne foregå over flere dage. Så betegnelsen et rigtigt amager-gilde giver god mening.