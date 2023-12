Året der gik – del 1

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør i perioden fra januar til marts

Af Thomas Mose

Januar

Dragør Kirke tager hul på det nye år med jazzgudstjeneste søndag den 1. januar.

Dragør Kommunale Tandpleje kan ikke leve op til målsætningen om tandundersøgelser med 18 måneders interval. Presset på tandplejen skyldes efterslæb på grund af coronanedlukningen i 2021, flere patienter på grund af lovændring, der giver gratis tandpleje til alle 18–21-årige, og udfordringer på personalesiden.

Vindstød svarende til hård kuling rammer Dragør lørdag den 14. januar.

De høje brændstofpriser øger kommunens udgifter til offentlig transport. Politikerne i kommunalbestyrelsen arbejder på at finde midler, så man ungår færre busafgange.

Tilladelse til flytning af bade- og kajakbro fylder i Dragør Nyts spalter. 32 sender klager ind til kommunen, og Sydamagerlistens medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Flemming Blønd, begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

Med et besøg på Dragørs Aktivitetshus sætter Københavns Politi fokus på svindlere.

Arbejdet med at skabe »det gode liv på Enggården« drøftes i workshop.

Filmen »Babylon« har premiere i Dragør Bio, der i aftenens anledning byder gæsterne på et glas bobler.

Der er feststemning i Store Magleby Kirke, da der afholdes nytårskoncert med Københavns Kantatekor og de to operasangere Sofie Elkjær Jensen Frederik Rolin.

Et voldsomt overfald på Dragør Fort ender tragisk, da en 54-årig mand brutalt bliver stukket ihjel søndag den 22. janaur. Københavns Politi anholder hurtig to personer, hvor af den ene senere tilstår at have ført kniven. En tredje mistænkt anholdes ugen efter. Retten afsiger navneforbud for både anholdte og offer.

Dragør Kommune får tilsagn om støtte på 37,4 mio. kr. til kystbeskyttelse fra »Puljen til diger og anden kystbeskyttelse. Pengene skal bruges til diger i den sydvestlige del af kommunen ud for Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden.

Politikerne beslutter, at affaldssorteringen i Dragør Gamle By skal ske i hjemmet. Det betyder, at alle husstande skal have et nyt posestativ til madaffald, samt to løse poser til plast, metal og mad- og drikkekartoner samt en pose til papir og pap.

De Dragør Vandhunde døber syv nye medlemmer.

Efter lukning af Biblioteket i Hollænder skifter Drag-ør Bibliotekerne navn til Dragør Bibliotek. Desuden justeres åbningstiden på det tilbageblivende bibliotek.

Dragør Kommunes 7.-klasser er på Polarskole. Forløbet afsluttes med ekspedition på Kongelundsfortet.

En række lokale erhvervsdrivende inviterer i fællesskab til mandeaften. Gæsten er fodboldtræner, tidligere fodboldspiller, sportsdirektør og fodboldsekspert Troels Bech.

På Drag-ør Fort bliver der afholdt mindehøjtidlighed for knivoffer.

Kommunens 9.-klasser besøger virksomheden Framehouse, hvor de lærer om valg af karriere.

Borgmester Kenneth Gøtterup er vært for nytårskur for erhvervslivet. Den afholdes på Dragør Råhus. Ud over taler fra formanden for Dragør Erhverv, Rasmus Gundelund Nielsen, og fra borgmesteren selv sendes også en videohilsen fra direktøren for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Bent Isager Nielsen trækker fulde huse, da han holder foredrag. For at gøre plads til flere tilhørere flyttes arrangementet fra Dragør Kirkes Sognegård til kirkerummet.

Lars og Linea Olsen byder for første gang som værter på Beghuset Dragør Borgerforenings medlemmer på gule ærter og pandekager.