Året der gik – del 4

September

Dragør Menighedsbørnehave afholder store-legedag.

Første weekend i september afholder Dragør Gadelaug torvedag, og den gamle bydel omkring Kongevejen summer af liv.

En ny butik ser dagens lys. VERK, der først åbnede på bag-grunden til Drogdensvej, flytter ind på Kongevejen.

Flagdagen for Danmarks udsendte markeres på Dragør Rådhus med taler og overrækkelse af medaljer til de udsendtes børn.

Vejret er helt i top, da Dragør Kulturnat afvikles.

UngDragør afholder for 10. gang »Crazy Days« på Sølyst.

Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Dragør Museumsforening afholder i samarbejde arrangementet Bevaringsdag for alle.

Christian Rasmussen vinder i sæsonens næstsidste løb Indy NXT-mesterskabet. I sæsonfinalen dagen efter fejres triumfen med endnu en sejr.

Liste T melder sig ud af budgetforhandlingerne.

Høstgudstjenesten i Store Magleby Kirke har som sædvanlig deltagelse af mange i amagerdragt. Amagermuseet følger op med dahlia-dage og høstfest, hvor gæsterne blandt andet har mulighed for at smage posegrød.

Konservative, Venstre og Socialdemokratiet indgår sammen med løsgænger Lisbeth Dam Larsen nyt, toårigt budget for Dragør Kommune. Den gode økomomiske situation for kommunen betyder, at en række planlagte besparelser tilbagerulles, samtidig med at man kan afdrage på kommunens gæld.

Dragør Borgerforening arrangererer mandagsmøde med Shu-bi-dua-tema i anledning af det legendariske bands 50-års-jubilæum. Der er både koncert og udstilling af Michael Bundesens malerier.

UngDragør arrangemerer fra tirsdag den 19. til torsdag 21. september historieløb på og omkring Dragør Havn. Årets tema er jødernes flugt under anden verdenskrig, som fandt sted for 80 år siden.

Otte kunstnere udstiller på Dragør Havnegalleri, og der bliver afholdt »finnisage« som afslutning på sæsonen.

Søværnets to sejlskibe Thyra og Svanen er på et kort besøg i Dragør Havn.

125 medlemmer af Dragør Lokalhistoriske Forening deltager i Sven, Jørgen og Henning Sprogøes fortælling i Dragørs Aktivitetshus’ festsal.

Jannika Ann Studsgård og William Oliver Petersen udvælges som Dragør Kommunes to gæster til Prins Christians gallataffel i anledningen af hans 18-års-fødselsdag.

Alle tre skoler i Dragør Kommune deltager i årets Naturvidenskabsfestival, der har rumfærd som tema. Der bliver afholdt åbent hus-arrangementer på de tre skoler, så elevernes familier kan se de mange ting, der er arbejdet med i løbet af ugen.

Dragør Nyt tegner et protræt af Brian Espersen, der i 20 år har drevet restaurant i den gamle færgeterminal på Dragør Havn.

Fredag den 29. september afholdes der Foreningernes Dag i Hollænderhallen. Blandt de mange foreninger, der deltager, er Dragør Badmonton, der i 2023 kan fejre 50-års-jubilæum. Dragør Kommune uddeler ved samme lejlighed Sports- og Kulturprisen 2022 til Poul Himmelstrup, handicapprisen til Jeanet Barth, der er formand for handicaprådet i kommunen, og hylder en lang række sportsudøvere med mesterskabspriser for særlige sportspræstationer.

Dragør Boldklub får sæsonens første nederlag, da de overraskende taber 4–1 mod oprykkerne fra IF Føroyar. Dragør Boldklub ligger efter kampen på 3.-pladsen – fire point efter lokalrivalerne fra Kastrup BK, der topper ligaen.

Der afholdes kunstworkshop for børn i den gamle værftsbygning på Dragør Havn. Omkring 850 gæster besøger i løbet af weekenden værftshallen, hvor børnenes arbejde udstilles.

Dragør Kirke afholder for første gang LørdagsLyd – et musikarrangement før børn.

Fortsættes i næste uges avis.