Året der gik – del 3

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra juni og juli

Af Thomas Mose

Juni

En akutbil placeres i Dragør. Bilen skal dække den sydlige del af Amager.

Lions inviterer i samarbejde med Amager Biavlerforening Dragørs skolers 6.-klasser til at se og høre om Lions bistader i Søvang.

Dragør Kirkes Børnekor giver koncert i kirken.

Grundlovsdag fejres af både Konservative i Wiedersparken og af de Radikale på Langhøjgaard i Store Magleby.

Dragør Borgerforening holder sommerfest i Dragør Bådelaugs lokaler på havnen.

Der er sommerstemning, da Lions Dragør og Dragør Fort i fællesskab fejrer Festdag på Fortet grundlovsdag.

Fremtiden for biografbygningen afgøres i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Politikerne beslutter sig for ikke at ændre i lokalplanen, og derved skal bygningen fortsat bruges til biograf og lignende kulturelle aktiviteter. Dragør Borgerforening er for at kunne give Dragør Biografforening muligheden for at drive biografen videre interesseret i at købe bygningen, men det lykkes ikke at nå frem til en aftale.

En gruppe 6.-klasser underviser brugerne på Dragørs Aktivitetshus i computerens anvendelsesmuligheder.

Forældre til børn i 4.-klasse på Store Magleby Skole kommer på skolebænken. De oplever en skoledag i udeskolen, med deres børn som lærere.

Mange ligger vejen forbi Wiedergården, da Repair Café åbner for første gang.

Dragør Marked bliver nok en gang afholdt over en hel weekend – fra fredag til søndag er der igen masser af boder, underholdning og musik på Bachersmindevej.

Med uafgjort mod lokalrivalerne Kastrup BK slutter førsteholdet i Dragør Boldklub sæsonen af på en 3.-plads. Med sejr over Gentofte-Vangede Idrætsforening fra danmarksserien spiller holdet sig dog videre i pokalturneringen.

Den tredje weekend af juni byder på et væld af koncertoplevelser. Lokale bands optræder i det gamle bådeværft på Dragør Havn, mens »Hugorm«, »Drew Sycamore« og »Queen Machine« i regnvejr optræder ved arrangementet Fortet Live på Dragør Fort.

På Tårnby Gymnasium og HF sættes årets første huer på studenterne.

Dragør Borgerforenings medlemmer er på havevandring.

Badevandet runder de 20 grader. Vandet er lunt i forhold til året før, hvor det var tre grader koldere.

Ved åbningen af Amagermuseet i begyndelsen af maj slås dørene samtidig op for særudstillingen »Glas fra Kastrup«. Den efterfølgende måned bliver udstillingen officielt åbent med borgmesterbesøg fra både Dragør og Tårnby. Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem tidligere lokalarkivar og nu frivillig på Amagermuseet Inger Jansen og lokalarkivaren i Tårnby, Lone Palm Hansen.

Et flertal i kommunalbestyrelsen opfordrer den statslige arbejdsgruppe til at genoverveje deres forslag, så ikke Amager af et dige bliver delt i to; Dragør ville ende på ydersiden af det. Arbejdsgruppen er lydhør, og Dragør Kommune optages efter sommerferien i gruppen på lige fod med de øvrige hovedstadskommuner.

Der afholdes idrætsdag på Dragørs skoler. De ældste elever bliver udfordret på Kongelundsfortet, mens de yngste elever på Amager-museet i Store Magleby lærer om lege fra gamle dage.

Sankthansaften fejres på fyldte caféer og restauranter. På Dragør Fort er der bål og livemusik.

I Haveforeningen A/F Møllevang forsamler beboerne sig for at fejre haveforeningens 60-års-jubilæum.

Ved indgangen af sommeren tager Dragør Nyt pulsen på kulturlivet, der har haft et vanskeligt halvår med lukning af både biblioteksafdeling og den lokale biograf.

Dragør Besøgscenter sender en række unge turistværter på gaden.

Efter bibliotekets afskedigelse af to medarbejdere og lukning af biblioteksafdeling vedtages ny biblioteksstrategi. Konsekvensen deraf er færre arrangementer og mindre fokusering på FN’s verdensmål.

(Artiklen fortsætter efter billederne.)