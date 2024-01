Året der gik – del 2

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra april og maj

Af Thomas Mose

April

Den første dag i april er der »Grand Opening« af årets udstillingssæson. Markeringen sker med fællesudstilling i Dragør Havnegalleri.

Finn Frigast Larsen begynder den 1. april som havnefoged i Dragør Havn.

Kommunalbestyrelsen deles i to ved besluttningen om, hvorvidt udearealerne i byen skal plejes med græsslåning eller ej. På de åbne områder uden for byen ønskes arbejdet på at styrke biodiversiteten.

Amager Cykle Rings årlige cykelløb bliver afviklet skærtorsdag.

Dragør Kirke afholder skærtorsdag gudstjeneste og serverer efterfølgende et måltid i kirken.

Påskesøndag bliver Blushøj traditionen tro flittigt besøgt af både store og små, som møder op for at trille de fantasifuldt pyntede æg ned ad bakkens skråninger.

Dragør Boldklub åbner sæsonen med to sejre i påsken. Dog er der med ni point op til BK Viktoria på 2.-pladsen langt op til en oprykningplads.

Påskedagene bruges blandt andet på at gøre både klar til sejlsæsonen.

Der er voldsom trængsel i Dragør Aktivitetshus, da billetterne til de første to af Dragør Kommunes pensionistudflugter sættes til salg.

Kommunalbestyrelsen vedtager besparelser i den offentlige trafik. Nedskæringen rammer aftenafgange på buslinje 35, der kører mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen.

Ved Dragør Borgerforenings 117-års-fødselsdag uddeler foreningen støttemidler til mange foreninger og initiativer.

Dragør-borgerne viser sig fra sin gavmilde side, da Kræftens Bekæmpelse afholder landsindsamling.

Simon Kvamm er hovedpersonen, da Dragør Erhverv holder møde på Dragør Strandhotel. Der er samme dag også mulighed for at hilse på Dragør Kommunes nye erhvervs- og turismekonsulent, Charlotte Brendstrup.

Dragør Bibliotek afholder verdensmålsuge i uge 17. I bibliotekets gårdhave byttes planter, mens der indenfor afholdes kreativ workshop for børn.

2.-klasser tager hul på en ny sæson i skolehaverne på Amagermuseet.

Et flertal på 12 af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer opfordrer staten til at finde en samlet løsning for kystbeskyttelse af hovedstadsområdet. Kun liste T står udenfor.

Kommunalbestyrelsen vedtager at undersøge mulighederne for boliger på krudthusgrunden på Bachersmindevej i forbindelse med et eventuel salg af ejendommen.

Irma i Dragør inviterer alle på en kop afskedkaffe foran butikken på Neels Torv.

Politikerne i Dragør Kommunalbestyrelse siger nej tak, til at Dragør skal deltage i Amager Resourcecenters planer om at bygge et fælles eftersorteringsanlæg til affald. Socialdemokratiet, liste T og løsgænger Lisbeth Dam Larsen er alle imod nejet.

Racerkøreren Christian Rasmussen fra Dragør vinder på Barber Motorsports Park i Alabama – og sætter tilmed banerekord. Det flotte resultat bringer ham op på 1.-pladsen i Indy NXT-serien.

Amagerland Gymnastikforening afholder lørdag den 29. april forårsopvisning i Hollænderhallen.

På den sidste aften i april måned afsluttes en epoke. Med Dragør Bios visning af filmen »Close« lukker biografen permanent. Ghita Nørby og Viggo Mortensen, der begge flere gang har gæstet Dragør Bio, deltager ved biografens sidste dag. Dragør Biografforening består og håber på en mulighed for at komme til at drive biografen videre.

