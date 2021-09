Årets badevandstemperaturer

Den laveste gennemsnitlige lufttemperatur er fra mandag den 14. juni, samme dag som Dragør Søbad sendte de første målinger til Dragør Nyt. På dagen var der 15 grader om morgenen – og 17 grader i gennemsnit. Vi skal dog helt hen sidst på sæsonen for at finde laveste temperatur – mandag den 26. august kl. 8 viste målingen kun 14 grader.

Varm start for vinterbadesæsonen

Her mens sommerbadesæsonen er ved at gå på hæld, kan vinterbaderne se frem til at overtage Dragør Søbad. Men med de 16 grader, der blev målt ved sidste måling, den 30. august, er vandet måske stadig en anelse for varmt for de »rigtige« vikinger og vandhunde.

TM