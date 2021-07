Årets studenter fra TG

Solen skinnede om kap med de mange glade smil, da de nyudklækkede studenter fra Tårnby Gymnasium og HF fejrede deres dimission i lørdags, den 26. juni.

Allerede kl. 9.00 havde solen varmet pladsen foran multihallen op, og herefter begyndte det første hold studenter samt forældre at indfinde sig på deres pladser.

På grund af corona var dagen delt op i to afdelinger, hvor første del foregik fra kl. 9 til 10.15 og anden del fra kl. 11.30 til 12.45.

Der var både elevtaler, musikalske indslag, uddeling af legater samt tale fra rektor på programmet.

I et år der lige som det foregående havde været præget af usikkerhed om, hvorvidt dimission, vognkørsel og fælles afslutning overhovedet ville være muligt, var der en dejlig stemning af glæde og lettelse over, at tingene udviklede sig i den retning, som de gjorde.

Legatmodtagere

Det var nogle glade og forventningsfulde elever, som tog afsked med deres gamle gymnasium.

Foreningen af TG’s venner kårer hvert år elever, der har gjort en ekstra stor indsats for sammenholdet og trivslen på TG gennem deres tre år på skolen. I år blev disse Maja Ohrt, Johan Hestetræet, Tim Øgendahl og Sigurd Janniche. Men på netop denne dag blev alle TG’ere fejret og sendt af sted med smil og vink fra forældre, venner og lærere. Hvad, fremtiden bringer for årgang 2021 – en helt særlig årgang, som har skullet genopfinde fællesskabet i en svær tid med nedlukning, må tiden vise.

»Nogle af jer har været meget bekymret under coronanedlukningen, og jeg forstår jer. Er I nu mindre værd, end andre årgange, som ikke har oplevet corona? Nej, det er I bestemt ikke. Tværtimod. Jeg har den dybeste respekt for jer,« lød det i dimissionstalen fra gymnasiets rektor, Mikkel Harder Sørensen.