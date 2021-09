Affaldsindsamling

Naturvogterne Dragør rykkede søndag den 29. august ud og samlede affald i Dragør i samarbejde med Gabriel Jensens Traktørsted ved Dragør Søbad.

Dragør Kommune havde stillet to 660-liters-containere til rådighed for indsamlerne, der fik fyldt dem med over 120 kg affald – altså affald, som nu er blevet fjernet fra Dragørs dejlige natur.

Naturvogterne Dragør havde i dagens anledning lavet nogle små konkurrencer. Der var blandt andet præmier til »flest kilo affald« og til »sjoveste fund«. Anders Hergaard Jepsen og dennes datter vandt i kategorien »flest kilo« for at have indsamlet hele 28 kg affald. Dagens »sjoveste fund« blev en stak singlevinyl-plader fundet af Søren Stig Jensen.

Næste gang naturvogterne indkalder til større affaldsindsamling bliver til foråret 2022 – og i den forbindelse kan det lige nævnes, at der ved foreningens forårsrengøring sidste år blev der fjernet over 1,5 tons affald fra Dragørs natur.