Affaldssortering i den gamle bydel

Ud fra en affaldsteknisk analyse vurderes det, at den bedste sortering sker ved hjemmet. Forvaltningen oplyser, at dette skyldes, at jo tættere affaldssorteringen sker ved hjemmet, des bedre bliver der sorteret, da man ikke skal gå langt for at komme af med sit affald.

Genbrug af stativer

Lige meget hvilken model, kommunalbestyrelsen vedtager, vil der skulle anskaffes cirka 400 stativer til madaffald.

Stativet til indsamling af madaffald er forskellig fra det klassiske stålstativ ved at være smallere og at have mulighed for en løftet bund – og prisen for anskaffelsen af dem forventes at være cirka 2.000–3.500 kr. pr. stk.

Der har dog vist sig en mulighed, hvor kommunen kan spare penge ved genbrug. Albertslund Kommune er nemlig i gang med at skille sig af med den type affaldsstativer, som Dragør Kommune skal bruge, og har givet Dragør Kommune mulighed for at købe dem for 100 kr. pr. stk.

Stativerne fra Albertslund Kommune er omkring 20 år gamle, men vurderingen er, at de vil kunne holde mange år endnu. Affaldsstativerne vil som udgangspunkt være beklædt med træ og kan fremstå i flere forskellige farver, da brugerne i Albertslund har haft mulighed for bemaling af dem.

Amager Ressourcecenter foreslår, at man løbende kan supplere stativerne fra Albertslund med nye, når de brugte går i stykker.

Både KBEU og ØU anbefalede at købe madaffaldsstativerne i Albertslund Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal på deres møde på torsdag i næste uge, den 2. februar, vedtage den endelige løsningsmodel og beslutte, om affaldsstativerne fra Albertslund Kommune skal købes.

TM