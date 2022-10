Afskedsreception

At han vil blive savnet vidnede det store fremmøde og det bugnende gavebord om, og i sin velkomsttale gav Steen Jørgensen også udtryk for, at han fandt det ganske overvældende at se så mange – men var megaglad.

Centerchef Rasmus Johnsen var første taler. Han konstaterede, at anledningen jo ikke var særlig festlig – den at Steen Jørgensen stoppede – men han takkede for en kæmpeindsats og for, at Hollænderhallen på Steen Jørgensens vagt var blevet et dejligt sted for borgerene at komme.