Sommeren er startet på Amagermuseet

I den forgangne uge gik sommerens mange familieaktiviteter for alvor i gang på Amagermuseet, der igen i år åbner dørene for det levende museum, hvor børn og voksne kan komme på en tidsrejse tilbage til livet på landet for 100 år siden.

På trods af, at der fortsat skal bruges coronapas for at komme ind, mødte museets trofaste gæster veloplagte op og gik i gang med de mange sjove og lærerige aktiviteter, der vanen tro omfatter gammeldags tøjvask, dyrepasning, havearbejde, en tur på skolebænken og meget mere.

I weekenden var historiefortæller Pernille Stockfleth også forbi for at tryllebinde museumsgæsterne med sine levende fortalte historier.

Amagermuseets sommeraktiviteter fortsætter juli måned ud, og i denne uge kan man blandt andet onsdag og torsdag, som en del af museumsbilletten, få en køretur i den gamle brandbil, som fra Frederiksværk Brandværnsmuseum disse dage lægger vejen forbi St. Magleby.