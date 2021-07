Aktiviteter på museerne

Sommerprogrammet på museerne i Store Magleby og i Dragør byder på lærerige aktiviteter for både børn og voksne

I denne uge begynder Amagermuseets levendegørelse, hvor børn og voksne kan rejse tilbage i tiden og opleve livet på landet for over 100 år siden.

Den kommende tid byder på fuld plade med frit valg på aktivitetshylden, oplyser museet. I sommerkøkkenet, for eksempel, bliver der enten bagt pandekager eller lavet rødgrød. Og måske kan en tur forbi det gamle »vaskeri«, hvor man kan prøve fortidens udgave af en vaskemaskine, eller forbi den gamle gård, hvor man kan lære »gode manerer«, give ny viden.

Ud over de faste punkter på dagsprogrammet vil der også blive budt på skiftende særaktiviteter – et eksempel herpå er søndag den 11. juli, hvor Pernille Stockfleth fortæller historier, mens museets salte- og røgelav laver små »hapsere« over klassikeren stegt flæsk med et moderne tvist.

Information om de kommende ugers fulde dagsprogram findes på museets hjemmeside – www.museumamager.dk

Sporjagt og byvandring

I Dragør ligger en sporjagt klar på Dragør Besøgscenter. Ved deltagelse her ledes man rundt ikke alene på museet, men også i den historiske bydel.

Der er tilbud om byvandringer flere dage hver uge, og i weekenden holder både Mølsteds Atelier og Danmarks Lodsmuseum åbent.