Alumnedag på TG

Efter flere års arbejde med karrierelæring, målrettet planlægning, en masse research og en standby grundet coronanedlukning er Tårnby Gymnasium og HF (TG) nu klar til onsdag den 1. februar at lade den første alumnedag løbe af stablen.

Tiden efter gymnasiet

Hvad sker der, når vognturen for længst er overstået, studenterhuen allerede samler støv på hylden, sommerferien er slut og næste skridt som nyudklækket student venter?

Det er der nok en enkelt eller to, som har spurgt sig selv om i løbet af de to eller tre år, de tilbringer på TG, for forude venter eksamen som første delmål – men næste skridt skal også overvejes nøje i rigtig god tid.

For at hjælpe eleverne i denne proces har man på TG oprettet en alumnedag, hvor der vil være fokus på job, karriere og videregående studier.

Alumnedagen har været undervejs i flere år og er en udløber af gymnasiets arbejde med karrierelæring og overgang til de videregående uddannelser. Derfor er indholdet af dagen også nøje udvalgt og tilpasset dette arbejde.

På dagen vil der være oplæg fra fortrinsvis tidligere elever på TG, men også fra studie- og karriereboder – og dertil vil der også være mulighed for samtale med samt vejledning af tidligere elever.

Det handler om den enkeltes valg, og dette ansvar pålægger også gymnasiet at få åbnet op for nye horisonter og de mange muligheder, som venter eleverne på den anden side af den trygge gymnasie-tid.