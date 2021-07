Amagerbørn i fodboldfest på Ofelia Plads

I hjertet af København var der kamp til stregen om placeringerne til CPH Cup – en helt lokal fodboldturnering, hvor mere end 150 Amager-børn undervejs har kæmpet om pladserne i finalen, som blev spillet midt inde i EM-epicenteret

Der var både høj solskin, varme ben og dirrende forventningsfuldhed under optakten til den første kamp på kunstgræstæppet i CPH Cup, der blev afviklet søndag den 20. juni.

Opvarmningen fandt sted uden for den flotte fanzone på Ofelia Plads, og så snart dørene åbnede til pladsen, myldrede de mange, unge fodboldspillere ind for at indtage pladsen med deres forældre og venner. Og der blev både råbt, svedt og hujet hele vejen fra første kamp til finalen.

På trods af senere silende regn og torden blev der kæmpet bravt hele dagen – dog med en enkel lille pause. Men hvad betyder lidt regn på sejrsskamlen, når man kan holde trofæet højt over hovedet?

Det var selvfølgelig ikke alle, der vandt – men der var god holdånd og stemning. Og alle fik en sodavand eller vand efter kampen og blev kaldt ind til klapsalver fra et begejstret publikum.

»Man bliver i voldsomt godt humør, når man ser så mange glade børneansigter, som i den grad går til stålet og skaber en fest. I CPH var det lige præcis det, vi ønskede os. Det sidste år har mildest talt ikke været nemt, så derfor er det skønt, at vi sammen med gode partnere kunne lave det her arrangement, så de unge spillere og deres forældre kunne få en god dag,« fortæller Kathrine Bruun Alexandrowiz, der til daglig er community chef i Københavns Lufthavn.

CPH Cup har samarbejdet med DBU – og boldklubben Kastrup Boldklub, som, arrangørerne mener, udelukkende baseret på frivillige kræfter har været afgørende for cuppens succes.

»Det har været rigtig sjovt at lave det her fodboldstævne til U/10-spillerne på Amager. Det var en opgave, vi fik for to år siden, hvor DBU spurgte, om vi ville være med. Det ville vi selvfølgelig rigtig gerne. Og da vi jo ligger tæt på CPH, så var det for os en oplagt mulighed for at komme i endnu tættere kontakt med lufthavnen,« siger Claus Jensen, der sidder i bestyrelsen hos Kastrup Boldklub og har været med til at arrangere CPH Cup.

Særlige »flypokaler«

Finalestævnet var afslutningen på et forløb, der begyndte med indledende kampe på Kastrup Boldklubs baner for få uger siden.

14 hold havde kvalificeret sig til slutspillet. De blev fordelt i fire puljer af tre til fire hold: En pulje for piger og tre for drenge, som alle skulle spille om både 1.-, 2.- og 3.-pladserne.

I stedet for de sædvanlige medaljer havde CPH valgt en lidt anden tilgang til præmieringen: »Vi havde fået lavet nogle små fly i mere bæredygtigt træ. Både som et minde for dagen, men også en påmindelse om en vigtig dagsorden, som de fleste ved netop en hel del både for CPH, men også for hele flybranchen,« pointerer Kathrine Alexandrowiz.

I boldklubben var man glade for turneringen, og børnene selv har allerede efterspurgt en gentagelse.

»Børnene fik uden tvivl en stor oplevelse, og nogle har måske fået et minde for livet, hvor de kunne få en flot pokal med hjem. Så det var en super dag og en super oplevelse. Faktisk blev jeg spurgt, om det ikke var noget, vi kan gøre snart igen,« fortæller Claus Jensen.

Resultaterne

Dragør Boldklub, der i turneringen stillede med et pige- og et drengehold, kom hjem med både en anden- og en tredjeplads.

Resultaterne for de fire pulje blev: