Arkivfoto: HAS.

Anker bombedom

24-årig mand anker dom på fem års fængsel for transport og sprængning af en bombe

Københavns Byret har mandag den 26. februar idømt en 24-årig mand fængsel for at have sprængt en bombe ved butikken Drop ’N’ Fix i Dragør Centret natten mellem søndag den 5. og mandag den 6. marts sidste år.

Et nævningeting fandt manden skyldig i sammen med en medgerningsmand at have forvoldt den voldsomme eksplosion med bomben, der bestod af 4,77 kilo dynamit.

Fem nævninge og tre dommere stemte for at finde tiltalte skyldig, mens en nævning stemte for at frifinde tiltalte, idet denne nævning ikke fandt det bevist, at tiltalte havde det nødvendige forsæt.

Straffen blev herefter fastsat til fængsel i fem år, og den 24-årig mand blev desuden dømt til at betale erstatning for den store skade, sprængningen forvoldte på bygningen.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse eller en mildere straf.

I august sidste år blev en anden 24-årig ligeledes idømt fem års fængsel, da han tilstod bombesprængningen.

Han har efterfølgende anket dommen, som bliver behandlet i landsretten i marts.

TM