Nyt fra Fægteklubben Aramis Dragør:

Atter gang i fægtningen

Onsdag den 21. april blev restriktionerne løsnet for indendørsidrætten, og det betød, at fægterne fra Fægteklubben Aramis Dragør igen kunne komme indendørs – vel at mærke hvis de er under 18 eller over 70. Første dag, vi mødtes, var allerede torsdag den 22. april.

Hollænderhallen og dens brugerne er stadig underlagt restriktioner, som alle skal tage alvorligt. Det betyder blandt andet, at alle, der skal ind og fægte, skal møde op til tiden, samt at man sørger for at spritte af og at møde op omklædt (husk skiftesko).

Mens fægtningen har ligget stille, har bestyrelsen fået lokale håndværksmestre til at forære klubben forskelligt udstyr såsom masker, jakker, bukser og kårder.

Klubben forventer senest til august at kunne tilbyde fægtning og leg med skum-sværd og kapper på det hold, der kaldes Mini Musketerer, børn i alderen 6–8 år. Holdet er planlagt til lørdage omkring middagstid. Det endelige tidspunkt meldes ud senere.

Klubben har været i kontakt med Moderne Femkamp Danmark for at kunne tilbyde Dragørs mange springryttere muligheden for at prøve kræfter med denne traditionsrige sport.

Moderne femkamp består af ridning, svømning, løb, pistolskydning og fægtning – og Danmark har stolte traditioner inden for sporten. Mange vil nok genkende navnene Pernille Svarre og Eva Fjellerup. Efter sommerferien vil klubben invitere interesserede til at prøve de nye udfordringer.

Fra klubben skal der lyde en stor tak til trænere og medlemmer for at have været aktive ude i stuerne ved online-træningen og den fysiske udendørstræning, der har været afholdt ved Hollænderhallen i den seneste tid.

Klubben håber, at forholdene nu gradvist bliver bedre, således den årlige generalforsamling kan afholdes, og at man kan få afviklet de mange fægteaktiviteter, der mangler afvikling.