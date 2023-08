Atter øverst på podiet

Start udskudt

Morgenregn på Iowa Speedway tvang arrangørende til at ændre i programmet. Starten på Indy NXT-løbet blev udskudt fra kl. 11 til kl. 19.30.

Programændringerne lod dog ikke til at påvirke Christian Rasmussen. Fra sin startsplacering som nummer to gik han straks til angreb på Jacob Abel.

Allerede på anden omgang gik Rasmussen inden om sin modstander og tog føringen. Nolan Siegel udnytter ligeledes chancen. Han gik for en kort stund også forbi Abel, men han mistede 2.-pladsen allerede på næste omgang.

Abel, Siegel og McElrea kæmpede voldsom om pladserne bag danskeren.

Efter 23 omgange lykkedes det atter for Siegel at overhale. Kampen blandt modstanderne gav Rasmussen luft i front, og han trak stille og roligt fra modstanderne. Efter 33 omgange var forspringet på hele 8,5 sekunder.

Efter 53 omgange taber Abel dysten mod Hunter McElrea, som efterfølgende satte jagten ind på Nolan Siegel.

Syv omgange senere går det galt for Siegel og McElrea. I kampen om 2.-pladsen støder de to biler sammen, og der kom gult flag over hele banen. Siegels bil spinder rundt og han måtte udgå af løbet, mens det lykkedes McElrea at holde gang i sin racer.

Det gule flag samlede feltet og Christian Rasmussens forspring var væk, da løbet atter blev sat i gang.

Danskeren satte dog atter tingende på plads, da han fik et stort hul til modstanderne, da løber igen blev sat i gang.

Jacob Abel gik med seks omgange tilbage af løbet forbi Hunter McElrea og indledte jagten på Christian Rasmussen, hvis forspring på det tidspunkt var godt to sekunder.

Abel hentede ind på Christian Rasmussen, og det blev meget tæt i opløbet. Det blev danskeren, der kører først forbi det ternede flag. Abel kørte i over stregen blot 0,1227 sekunder efter Rasmussen i det der skulle vise sig at være den tætteste Indy NXT-afgørelse på Iowa Speedway.