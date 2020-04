Atter slagter på Kongevejen

Kongevejen vil snart igen have en slagterforretning, når slagter Ravn, som tidligere har drevet forretning i Dragør, åbner.

Jette V. Laursen, der er indehaver af Frisør Jette på Kongevejen, fortæller til Dragør Nyt, at salonen er ved at blive omdannet til to forretninger, hvor hun fortsat vil drive frisørsalon i den ene, mens Morten Ravn vil drive slagterforretning i den anden.

Der er endnu ikke sat dato på åbningen, i øjeblikket arbejdes der hårdt på at gøre frisørsalonen klar til åbning på torsdag den 23. april, og herefter vil håndværkerne gå i gang med slagterbutikken, oplyses det.

BB