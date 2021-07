Både uheld og sejr

Forrige weekends løb på Road America blev en voldsom rutsjebanetur for Christian Rasmussen

Fredag den 18. juni mødte hele Indy Pro 2000-feltet op på Road America-banen i Elkhart Lake i Wisconsin for i løbet af weekenden at afvikle de næste to løb i mesterskabsserien – seriens løb ni og ti.

Cirka halvvejs igennem sæsonen ligger den 20-årige racerkører fra Dragør, Christian Rasmussen, forrest i det samlede mesterskabskapløb.

Midt i feltet

Christian Rasmussen havde ikke sin bedste dag bag rattet, da der fredag skulle køres kvalifikation til det første af weekendens to løb. Han måtte tage til takke med en startplacering som nummer seks af de 12 biler i feltet.

De forreste kørere lå dog meget tæt. Manuel Sulaiman, der var hurtigst i kvalifikationen, var kun 0,3635 sekunder hurtigere end Rasmussen.

Artem Petrov, Jacob Abel, Reece Gold og Jack William Miller klemte sig alle ind foran danskeren i start-griden.

Rasmussens nærmeste konkurrent i det samlede mesterskab havde heller ikke den bedste dag. Hans tid rakte kun til en 9.-plads i start-griden til weekendens første løb.

Inden løbet lørdag var bilerne på banen til kvalifikation til weekendens andet løb. Her var det mere fart på danskeren. Hans bedste kvalifikationsomgang var her godt et sekund hurtigere end dagen før – og det rakte til en startplacering som nummer tre.

Igen var Manuel Sulaiman hurtigst – nummer to blev Reece Gold.

Braden Eves tog også revanche for fredagens skuffende kvalifikationsløb. Han satte fjerde bedste tid og skulle således starte lige bag Christian Rasmussen.

Voldsomt uheld

Starten af løbet lørdag blev dramatisk. Efter kun tre sving gav kampen om placeringerne et voldsomt uheld midt i feltet – desværre med dansk deltagelse.

Til motorsportsmediet Boxengassen fortæller Christian Rasmussen, at uheldet skete, da Reece Gold går bredt. Danskerens forhjul rammer Golds baghjul.

»Det næste, jeg oplever, er, at en bil kommer flyvende over hovedet på mig,« siger Christian Rasmussen i interviewet. Bilen skrider ud og ender på tværs af banen, og derefter kommer endnu en bil flyvende over hovedet på Christian Rasmussen.

»Det var ret voldsomt – helt sikkert et af de mest voldsomme »crashes« jeg har været i,« siger Christian Rasmussen til Boxengassen.

Danskeren var dog hurtig efter uheldet ude på de sociale medier, hvor han kunne berolige med, at han var okay. Men her kunne han også fortælle, at bilen ikke havde det så godt.

Ud over dansken måtte Jack William Miller, Kyffin Simpson og Christian Rasmussens holdkammerat på JHDD-holdet, Wyatt Brichacek, også udgå.

Efter fire omgange med pace-bil blev løbet atter sat i gang. Manuel Sulaiman holdt – voldsomt presset af Artem Petrov – fast i føringen.

Med tre omgange tilbage lykkedet det for Petrov at komme op på siden af Sulaiman, som dog ikke gav op. Sulaiman holdt dog inderbanen hen mod svinget og kunne modstå Petrovs angreb.

Jacob Abel satte efter en hård kamp med Reece Gold nu nogle meget hurtige omgangstider. Abels fart tvang Petrov til at fokusere på at holde fast i 2.-pladsen.

Manuel Sulaiman kørte forbi målflaget til sin første Indy Pro 2000-sejr. Og Petrov holdt Abel bag sig – og de kom i mål på henholdsvis 2.- og 3.-pladsen.

Braden Eves udnyttede modstandernes uheld. Fra sin startplacering som nummer ni kørte han sig op på en flot 4.-plads og nappede derved 19 point i mesterskabskampen.

Trods uheldet var der alligevel 11 point til Christian Rasmussen, hvis forspring i Indy Pro 2000-serien skrumpede til fem point ned til Eves, der var toer.

(Artiklen fortsætter efter billederne.)