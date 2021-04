Badebro på plads

På trods af det kolde aprilvejr var det alligevel i sidste weekend tid til den årlige opsætning af Danmarks længste badebro, nemlig Grundejerforeningen Søvangs badebro.

Arbejdet med udlægningen blev i år vanskeliggjort af, at der skulle opsættes et nyt brohoved udført i tømmer. Tilmed viste det sig, at leverandørene af trækonstruktionen ikke havde overholdt målene – så det blev til en meget tidskrævende tilpasning.

Udlægning af broen var det første og største hug – og i løbet af denne uge sker det næste, når de nye omklædningskabiner skal monteres.