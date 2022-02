Samtidigt giver de længere åbningstider Den Blå Planet muligheden for at gøre noget, man ikke har gjort før; nemlig at give gæsterne adgang til teknikrummene bag akvarierne.

»Vi åbner nu dørene til en ellers helt lukket og hemmelig del af akvariet. På turen Behind the Scenes på Den Blå Planet guider vores formidlerede gæsterne gennem den store kælder og de mange teknikrum med den store maskinpark, der holder alle vores tanke, akvarier og naturmiljøer kørende. På turen underholder formidlerne med sjove historier og anekdoter, og man kan også opleve vores helt eget koralopdræt og mange andre spændende ting,« fortæller Jon Diderichsen.

Ud over det nye kig i kulisserne afholdes der også guidede ture om særudstillingen Havet for Længe siden. Her vil akvariets formidlere fortælle om havets spændende historie, og gæsterne kommer helt tæt på nogle af fortidens mest spektakulære havdyr. Udstillingen indeholder helt unikke modeller i fuld størrelse af ti af de vildeste fortidshavdyr, der fandtes for mange tusinde år siden.

Tegning og børneteater

Den Blå Planet har desuden alle dage i uge 7 og 8 åbent hos ansigtsmalerne, hvor man kan blive malet som for eksempel eksotiske havdyr eller havfruer.

Børnene kan også vælge selv at være kreative i tegneværkstedet, ligesom der hver dag vil være børne-teater for de mindre børn.

Og endelig er der også hver dag spændende fodringer at se – blandt andet kan man se piratfiskene, hammerhajerne, rokkerne og selvfølgelig hos havodderne Agnes, Mojoe, Riggs og Dixon få »dagens ret«.

