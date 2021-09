Besøg på rådhuset

Borgmester Helle Barth tog i mandags imod de medlemmer af Dragør Borgerforening, som for at høre lidt om, hvorledes det står til i kommunen, havde valgt at deltage i foreningens årlige besøg på rådhuset.

I år kunne arrangementet igen foregå i byrådssalen, som da også var fyldt til sidste plads.

Mange af Dragør Borgerforeningens medlemmer var mødt frem for at høre Helle Barths første tale – og budgetter blev gennemgået med stor omhu. Fremtidige planer og ønsker for kommunen blev drøftet, og spørgelysten var stor.