Bier og biodiversitet

Hver de tre skoler fik sidste år en »plan bi-kasse« med bi-hoteller, bi-observatorium, bi-bestemmelsesplakater og »bi-snuppere«, hvilket har bidraget til, at det nu er blevet muligt at »snuppe« en bi på skolens område og undersøge den.

Danmarks vildeste kommune

Dragør Kommune har tilmeldt sig konkurrencen »Danmarks vildeste kommune«.

Det er miljøminister Lea Wermelin, som har inviteret alle kommuner til at dyste om at blive Danmarks vildeste kommune.

Konkurrencen går ud på at forbedre biodiversiteten ved blandt andet at lade naturen få frit løb.

På St. Magleby Skole er en græsplæne blevet omlagt til vild natur. Det er sket efter aftale med Dragør Kommunes Vej- og Gartner-afdelingen, som også har været hjælpsom med at smide en bunke grene og stammer til gavn for smådyrene. Området med den lille »eng« nåede at stå flot med højt græs og forskelligt ukrudt, der er insektvenlige planter, inden den for ganske nyligt ved en fejl blev slået.

