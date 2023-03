Frem til om formiddagen fredag den 24. februar havde der fra myndighedernes side været nedlagt navneforbud i sagen, hvorfor det ikke havde været muligt at bringe omtaler og mindeord om den afdøde. At praktisk taget alle i Drag-ør imidlertid vidste, hvem det drejede sig om – og at René Carstensen i sit liv havde fået en stor kontaktflade og berørt mange mennesker – vidnede fredagens overvældende deltagelse i hans bisættelse om.

Med velvalgte salmer og smukke sange, der til lejligheden blev rørende fremført af »Voices of the heart« under ledelse af Jeanette Bonde, og ikke mindst varme og rørende ord fra sognepræst Jens Bach Pedersen, blev René Carstensen sendt på vej i en sky af gode tanker og følelser.

Og såvel stemningen under ceremonien som bagefter, hvor der først var udskænkning af champagne uden for kirken og siden mindestund på Dragør Fort, hvor adskillige hundrede af de fremmødte også deltog, gav vidnesbyrd om den tilværelse, den afdøde selv havde sat pris på.

På Dragør Fort blev der trakteret med lækre sager til både ganen og maven – for, som fortets ejer, Torben Bødtker, efterfølgende udtrykte det, så var det den naturligste ting i verden, at René Carstensen i døden skulle sendes af sted præcis som den livsnyder, han var i levende live.

De mange, mange smukke blomster, som udsmykkede kirken under ceremonien, blev efterfølgende bragt til Dragør Fort, og helt i ånd med René Carstensens passion for det gode liv og dets nydelser valgte flere af de deltagende at udsmykke buketter med blandt andet østersskaller og champagneglas som tak for en sidste god stund.

HAS