Bogudgivelse

I mandags, den 19. april, udkom bogen Ud i verden og retur skrevet af Henning Østrup Rasmussen. Bogen er en familiekrønike, som beskriver generationers liv i lyst og nød fra 1800-tallet og op til vore dage.

Fortællingen starter i Glud Sogn, nærmere betegnet i den lille, østjyske flække Østrup, hvor Marius, forfatterens farfar, kom til verden som søn af Søren og Bodil Johanne Rasmussen.

Marius kom ud at tjene som vogterdreng kun syv år gammel og kom aldrig siden til at bo fast hos sine forældre. Han valgte som 14-årig et liv på søen og stiftede senere familie på Amager, hvor familien boede hele livet.

Bogen er blevet til på baggrund af Marius’ søn, Egon, som har samlet og nedskrevet sin fars historier og tilføjet egne erindringer, blandt andet om sin ungdom under besættelsen.

Egons søn, Henning Østrup Rasmussen, har samlet siderne, og også han har tilføjet egne erindringer og hændelser fra sit liv. Det bemærkes, at det skrevne er nedfældet, som det er dukket op i erindringen hos skribenterne, og er således absolut ikke i kronologisk orden.

Henning Østrup Rasmussen, født i 1943 på Amager, var bosiddende i Dragør fra 1979 til 2012. Han tog realeksamen fra Højdevangens Skole i 1961 og blev siden handelsuddannet i bilbranchen og arbejdede herefter et par år som privatchauffør og butler i New York City. De sidste 21 år af hans arbejdsliv foregik i landbrugsmaskinbranchen.

Tiden herefter er gået med at samle fakta om familien og færdiggøre denne krønike.

Til efteråret vil Dragørs Aktivitetshus være vært ved et arrangement, hvor Henning Østrup Rasmussen vil fortælle om bogens tilblivelse.