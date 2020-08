Boldspil ved havnen

Som et led i Dragør Kommunes bestræbelser på at arrangere sommeraktiviteter for børnene i kommunen har Dragør Boldklub og Dragør Rugby Klub i uge 31 haft et samarbejde for at skabe aktiviteter for børn i aldersgruppen 7–14 år på det grønne område ved havnen i Dragør.

Målsætningen var at aktivere børn og unge til bevægelse, afholde tilbud, hvor børn og unge kunne mødes på tværs af årgange, samt at synliggøre de to foreninger.

Kommunens tre SFO’er havde i fået tildelt en formiddag hver, mens der om eftermiddagene blev åbnet op for deltagelse for alle med inter-esse. De tre dage bød således på en masse sjove aktiviteter, hvor deltagerne på skift fik mulighed for at stifte bekendtskab med både fodbold og rugby.