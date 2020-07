Bonavista på visit

Onsdag den 15. juli besøgte det gamle fragtskib »Bonavista« Dragør Havn. Det skete som led i en sommerrejse arrangeret af Nationalmuseet og TV 2 Lorry i fællesskab – en rejse, som har bragt skibet rundt til 18 forskellige havne henover tre uger.

Hver dag er man anløbet et nyt sted, hvorfra man samme aften har sendt live til seerne via TV 2 Lorry under overskriften »Oplev Lorryland«. Og så man ikke udsendelserne, da de blev sendt live, kan de ses – eller genses – på tv2lorry.dk

I udsendelsen fra Dragør får seerne i flotte klip – med medlevende assistance fra blandt andre Dragør-borgerne Arne Holten og Hans-Henrik Gade Petersen – beskrevet livet i og omkring Dragør Havn, byen, den hollandske indflydelse, gåserepublikken og meget mere.