Fugleskydning

Lørdag den 8. oktober afholdt Dragør Borgerforening deres årlige fugleskydning.

Dagen blev startet hos Munck & Co. på Kongevejen kl. 11, hvor borgerforeningens bestyrelse spiste brunch med den afgående fuglekonge Nicolai Larsen og dronning Nanna Hindborg-Jensen.

Kl. 12.45 blev bestyrelsen og kongeparret hentet i hestevogn. Turen gik rundt i byen, hvor der var mulighed for at hilse på folk i gadebilledet. Undervejs på turen blev der sunget sange om Amager samt Dragør-viser under ledsagelse af Bente Thers på harmonika.

Lidt før kl. 14 hilste fugleskydningens øvrige deltagere kongeparret og bestyrelsen velkommen foran Beghuset, hvor man glædeligt kunne konstatere, at fremmødet til årets fugleskydning var det største i flere år.

Kong Nicolai satte fugleskydningen i gang, mens borgerforeningens formand, Jørn Steen Larsen, sendte næste skud af sted. Herefter fortsatte deltagerne, til fuglen var faldet.

(Artiklen fortsætter efter billederne).