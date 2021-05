Vi har modtaget – svar til Ole Storgaard:

Borgerhøring om havnen #2

Ole Storgaard rejser et godt spørgsmål om havnesagen i Dragør Nyt. Hvornår skal et projekt offentliggøres? Skal bare et ønske om at gøre noget ved et problem sendes i borgerhøring? Eller skal der foreligge noget konkret, som borgerne kan forholde sig til? (Læs Ole Storgaards indlæg her, red.)

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre har adskillige gange gjort opmærksom på vores planer for Lystbådehavnens genopretning: Tætning af østmolen, uddybning af havnen og flere bådpladser. Og vi har afsat 30 mio. kr. til projektet. Ret enkelt.

Vi har nu haft projektet gennem et analysefirma, som nu er kommet med en delrapport over mulighederne. Firmaet valgte at inddrage en række andre dele som for eksempel Færgehavnen og et havneindløb, som kan løfte hele Færgehavnen, så den også kan benyttes som almindelig havn. Den store forkromede plan vil koste 60 mio. kr. Men indtil videre arbejdes der videre med første etape til cirka 30 mio. kr.

I de næste måneder vil der blive arbejdet for skaffe de fornødne tilladelelser til håndtering af havneslam m.m. Når det er på plads om nogle måneder, vil første etape blive udsendt i licitation.

Alle planer kan i øvrigt ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget