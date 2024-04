Borgermøde om by- og boligudvikling

Torsdag den 18. april afholder SeniorBo i samarbejde med Ældrerådet og Ældre Sagen et borgermøde i Dragør med særlig fokus på udvikling af senior-bofællesskaber

I Beghuset på Strandgade er det torsdag den 18. april kl. 16–18 muligt at deltage i et borgermøde om by- og boligudviklingen i Dragør Kommune.

Mødet er sat i værk ud fra et ønske om at styrke interessen og opbakningen omkring etablering af fællesskabsfremmende boligformer for ældre i kommunen.

»Dragør SeniorBo har igennem lang tid arbejdet for at sætte seniorbofællesskaber på dagsordenen i Dragør, hvilket har været en svær opgave. I det seneste halve år har vi samarbejdet med Ældrerådet og Ældre Sagen, fordi vi tror på, at en fælles front kan tydeliggøre vores mål om at få etableret seniorboligfællesskaber her i byen,« forklarer Nina Nørgaard, der er formand for foreningen Dragør SeniorBo.

Fokus for mødet vil blandt andet være demografiske fremskrivninger og nationale tendenser, som understøtter behovet for seniorbofællesskaber. Dragør er en af de få danske kommuner uden denne boligform – et forhold, Dragør SeniorBo ønsker ændret.

»Vi ser gerne, at politikerne fra de store partier involverer sig og udtrykker deres støtte til vores vision. Med kommunalvalget i sigte næste år er dette det perfekte tidspunkt at påvirke beslutningstagerne. Vi har allerede etableret kontakter med eksperter i finansiering og byggeri, som kan præsentere bæredygtige modeller for, hvordan vi kan realisere disse bofællesskaber,« lyder det fra Nina Nørgaard.

Seniorbofællesskaber adskiller sig fra andre ældreboliger ved at fremme fællesskab og bekæmpe ensomhed blandt seniorer. De tilbyder private boliger med adgang til fællesarealer og -aktiviteter, hvilket øger livskvaliteten for beboerne.

»97% af beboerne i disse fællesskaber er meget tilfredse. De værdsætter både deres privatliv og det tætte fællesskab, som fællesarealerne og aktiviteterne tilbyder. Dette arrangement er en unik mulighed for at vise, hvordan et seniorbofællesskab kan gavne både individet og samfundet i Dragør,« tilføjer Nina Nørgaard.

Det kommende møde er ikke kun for politikere; alle borgere, der finder ideen om seniorbofællesskaber interessant, opfordres af arrangørerne til at deltage og bidrage til debatten.

»Vi har brug for, at borgerne engagerer sig og hjælper med at presse politikerne, så de erkender nødvendigheden af at handle nu. Jo flere, der viser deres støtte, desto sværere bliver det for politikerne at ignorere denne vigtige sag,« understreger hun.

Arrangørerne bag mødet har på forhånd set sig varme på de gamle boldbaner på Engvej, som man finder kunne være et oplagt sted for boligerne.

»Vi vil meget, meget gerne have bygget seniorboligfællesskaber i Dragøer. Og det er ingen hemmelighed, at vi går efter Engvej, som vi synes, er det bedste område,« forklarer Nina Nørgaard.

På mødet vil der dels være fremlæggelse af en række fakta og forslag og dels en politisk debat med deltagelse af de fire største partier i kommunalbestyrelsen.

Nina Nørgaard og Dragør SeniorBo ser sammen med Ældrerådet og Ældre Sagen frem til en dag med livlig diskussion og konstruktive forslag, der kan bringe projektet et skridt nærmere realisering.

Gratis adgang.

HAS