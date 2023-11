Aftenens to foredragsholdere (fra venstre) Kenneth Gøtterup og Jan Jansen i selskab med Dines Bogø og Renee Schwaner, der er henholdsvis formand og næstformand i Dragør Lokalhistoriske Forening. Foto: Per Larsen.

Borgmester og it-chef trak folk af huse

Både borgmester Kenneth Gøtterup og it-chef i Dragør Kommune Jan Jansen var i en lidt uvant situation og havde måske også lidt kriller i maven, da de tirsdag den 24. oktober stod foran ikke mindre end 125 medlemmer af Dragør Lokalhistoriske Forening.

Som borgmesteren udtrykte det over for de mange fremmødte, var det en noget uvant situation for ham at skulle fortælle om sig selv i stedet for om politik.

It-chef Jan Jansen lagde ud med at fortælle og fremvise fotos af tidligere tiders rådhuse og andre kommunale bygninger i Store Magleby og Dragør, og han krydrede fortællingen med små anekdoter fra hans 45 år som ansat i kommunen.

Herefter fulgte en gennemgang af de forskellige sogneråd og kommunalbestyrelser fra 1970 og frem til i dag.

Billederne fra de forskellige perioder fremkaldte mange små og store udbrud blandt tilhørerne, når der blev genkendt personer på fotos.

Blandt de fremmødte medlemmer af foreningen var der også en del, der fik øje på sig selv på billederne.

It-chefens sluttede af med lidt fra hans eget område og en fortælling om kommunens interne netværk mellem de mange kommunale institutioner – for eksempel fra skoler og forvaltninger til idrætsfaciliteter. Samtidig udtrykte Jan Jansen sin ærgrelse over, at nettet fortsat ikke er nået ud til Sydvestpynten og Kongelundshallen.

Borgmesters historie

Borgmester Kenneth Gøtterup fortalte historien om hans barndom, uddannelse og arbejdsliv.

Turen gik over Reberbanegade, hvor han startede sit barndomsliv, inden han og familien flyttede til Dragør og Engparken. Og senere gik turen sammen med familien til Solvænget i Store Magleby.

Skoletiden foregik på Dragør Skole – og navnene på lærerne blev genkendt blandt tilhørerne. Lærerne blev rost for dedikation og forståelse for elevernes forskelligheder.

Ungdommens drømmejob i politiet blev forfulgt med en elevplads i Dragør Kommunes socialforvaltning. Her fik Kenneth Gøtterup kendskab til mange sider af velfærdssamfundet – et kendskab, som senere blev endnu mere skærpet, da jobbet førte ham uden for øen. Allerede som 17-årig fungerede han som rådgiver og sagsbehandler i Dragør. Det er senere blevet Kenneth Gøtterups primære løbebane i arbejdslivet, da drømmen om arbejde i politiet blev opgivet efter få måneder på politiskolen.

Kenneth Gøtterup blev ansat i Københavns Kommune, hvor han senere blev leder af flere psykiatriske institutioner og et krisehjem i Hvidovre. Og inden han i januar 2022 blev valgt som borgmester, bestred han i to år i en lederstilling i Hovedstadens Beredskabs ambulancetjeneste.

Forsamlingen lyttede meget opmærksomt til både it-chefens og borgmesterens oplæg, og begge modtog store klapsalver for deres inspirerende og lærerige fortællinger.

Kommende arrangement

For medlemmerne af Dragør Lokalhistoriske Forening og særligt indbudte gæster er der møde igen allerede på fredag, den 3. november. Arrangementet, der her kl. 16 afholdes i Festsalen på Dragørs Aktivitetshus, er en bogreception, hvor den nyeste bog af forfatter og historiker Dines Bogø vil blive præsenteret af forfatteren selv.