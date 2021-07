Byggesag anket

I 2019 blev Dragør Kommune stævnet af en række borgere som konsekvens af en klagesag omkring et nybyggeri på Øresunds Allé. Denne sag blev i Københavns Byret i juni 2021 afgjort til sagsøgers fordel.

Stridens kerne er, hvorvidt den nyopførte villa skal betragtes som en villa bygget i halvandet plan eller som en toetagesvilla. Dragør Kommune har imidlertid nu besluttet at anke afgørelsen, og sagen skal derfor behandles i Østre Landsret. Tidspunktet herfor er endnu ikke fastsat.

Det var et flertal med stemmerne 6 mod 1 i Dragør Kommunes økonomiudvalg, som på et lukket møde vedtog at anke byrettens kendelse.