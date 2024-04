Cirkus kommer til Dragør

Vind billetter til årets festlige forestillinger, når Cirkus Baldoni atter gæster Dragør her i foråret

Cirkus Baldoni er traditionen tro på vej til Dragør, og de gæster byen torsdag den 9. maj (Kristi himmelfartsdag) samt fredag den 10. maj, begge dage kl. 15. Teltet rejses ved Prins Knuds Dæmning.

Hvis forestillingerne i Dragør ikke passer ind i kalenderen, så er det også muligt at opleve cirkusset i Tårnby lørdag den 11. og søndag den 12. maj, også her begge dage kl. 15. Det foregår lige på den anden side af kommunegrænsen, nemlig på Ugandavej 10 – lige ved krydset med Englandsvej.

Cirkus Baldoni byder med den største fornøjelse og stor stolthed publikum velkommen til 2024-sæsonen. Og de lover, at sæsonens forestilling, der har fået titlen »Nostalgi og nye eventyr«, bliver et sandt festfyrværkeri af internationale topartister, show, humor og overraskelser.

Også i år har Cirkus Baldoni søgt at sammensætte et show, der skal samle hele familien og skabe glæde og minder på tværs af generationer. De tør godt love, at der bliver masser at snakke om og grine af, længe efter at cirkusteltet er forladt. Som de sidste mange år er showet helt uden dyr, men med internationale topartister fra stort set hele Europa.

Man kan blandt andet opleve »the streets of Budapest«, hvor en breakdance trio indtager manegen, en elverpige, der nærmeste ophæver tyngdekraften og slår knuder på sig selv, eminente jonglører, sjove klovnerier, sæbebobler i alle størrelser, nervepirrende og smuk luftakrobatik fra teltets top og meget mere.

Til dette års forestilling er artisterne specielt udvalgt til at give publikum en oplevelse med masser af variation – en forestilling med gys og gru, morskab og latter, fart og spænding – foruden show og dans.

Til at binde forestillingen sammen har Cirkus Baldoni som altid Løven Leonardo, der sammen med det nye stjerneskud Mickey Juel Prüssing vil føre publikum sikkert igennem showet. Og parret kan med sikkerhed også i år konstatere, at »mine damer og herrer – det bliver værre og værre«!

Vind med Dragør Nyt

Til forestillingerne i Dragør torsdag den 9. og fredag den 10. maj kl. 15 kan heldige læsere vinde billetter med Dragør Nyt. Alt, man skal gøre, er at besvare to spørgsmål og sørge for, at redaktionen får svaret senest mandag den 29. april, hvorefter der trækkes lod om fem præmier på to billetter til hver af de to forestillinger.

Man deltager ved enten at udfylde kuponen her på siden og komme den i vores postkasse på Søndre Tangvej 22, eller ved at sende os en e-mail på redaktion@dragoer-nyt.dk – i emnefeltet skriver man ordet »CIRKUSKONKURRENCE« – og så angiver man i mailen fra kuponen samt navn, adresse og telefonnummer.

Man kan se mere information om årets cirkusforestilling og købe billetter på hjemmesiden www.baldoni.dk

Det er også muligt at reservere billetter hverdage kl. 10–14 på telefon 20 86 60 10,. Er der billetter tilbage, kan de købes på cirkuspladsen fra en time før forestillingen.

MS