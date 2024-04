Ny direktør på plads

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune har ansat en ny direktør, der skal erstatte den fyrede Asger Villemoes Nielsen.

Hvem, det bliver, er endnu ikke offentliggjort, men kommunalbestyrelsen har ved en lynmanøvre godkendt valget.

Ud af det blå blev der indkaldt til først økonomiudvalgsmøde og så kommunalbestyrelsesmøde med et kvarters mellemrum om morgenen mandag den 29. april kl. 8.00 og 8.15.

Ifølge referaterne var der ét punkt på begge møder, og det var lukket. Men det fremgår, at punktet omhandlede »Ansættelse af direktør«.

Liste T imod

Stemmetallene fremgår også – ved kommunalbestyrelsesmødet stemte Socialdemokratiet, Konservative, Moderaterne og Venstre alle for, mens liste T var imod.

Beslutningsforslaget blev således vedtaget med otte stemmer for og en enkelt imod, da seks medlemmer var fraværende. Deres tilstedeværelse kunne dog ikke have ændret udfaldet.

Hasteproceduren kan være foranlediget af, at det skulle nås inden den 1. maj – muligvis med henblik på, at vedkommende ville kunne nå at sige sit nuværende job op for dermed at kunne tiltræde en måned tidligere, end tilfældet ville være, hvis man havde ventet til næste ordinære kommunalbestyrelsesmøde.

RMP