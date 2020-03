Coronavirussens indvirkning på Dragør

Også i Dragør sætter coronavirussen sit præg på dagligdagen. Meget er lukket og arrangementer aflyst eller udsat, men dagligvarebutikkerne holder åbent. Og meldingen herfra lyder, at der er ikke er nogen fødevarekrise – ingen kommer til at sulte

(Opdateret onsdag den 18. marts kl. 12.41.)

Af Birgit Buddegård

Efter at regeringen onsdag aften den 11. marts igangsatte flere vidtrækkende tiltag for at bremse hastigheden af udbredelsen af coronavirus i samfundet, har også Dragør Kommune iværksat en række foranstaltninger. Kommunen gør på sin hjemmeside opmærksom på, at hensigten er, at man skal være sammen med så få som muligt for på den måde at dæmpe tempoet for smittespredning af coronavirus. Målet er, at sundhedsvæsenet kan følge med, i takt med at flere og flere bliver smittet.

Alle arrangementer og aktiviteter, hvor Dragør Kommune er vært, er derfor aflyst frem til 27. marts 2020. Det gælder også kommunalbestyrelsesmødet den 26. marts, der er udsat til den 1. april.

Dragør Rådhus er lukket for besøgende, men kan kontaktes i den normale telefontid og via e-mail.

Borgmesteren udtaler

Dragør Nyt har været i kontakt med borgmester Eik Dahl Bidstrup, V, der udtaler: »Som borgmester arbejder jeg og direktionen sammen med vores ledere på, at de mest basale funktioner stadigvæk fungerer i den her tid, hvor Danmark er lukket ned. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er en høj prioritet for os at sikre både pasning af de børn, der har brug for nødpasning, men i høj grad også vores ældre og syge. Heldigvis har vi dygtige medarbejdere, som i denne tid tager sig godt af begge grupper af borgere. En stor tak til alle medarbejdere i Dragør Kommune.«

I forhold til alle de praktiske gøremål, såsom pasning af kommunens områder med videre, beder borgmesteren om forståelse og tålmodighed, da kommunen har valgt at sende sine medarbejdere hjem. Der vil dog være et nødberedskab, såfremt der måtte ske uforudsete hændelser. Og der vil fortsat blive tømt husholdningsaffald i perioden.

Når institutionerne er lukket, er der god tid til at gå tur på havnen. Foto: TorbenStender.

Få smittede p.t.

På spørgsmålet om smittede i Dragør fortæller borgmesteren, at der p.t. på baggrund af tal fra Statens Serum Institut må formodes at være et mindre antal smittede i Dragør Kommune. Eik Dahl Bidstrup fortæller også, at kommunen har en model for, hvordan de kan afholde politiske fagudvalgsmøder elektronisk, så møderne vil blive afholdt snarest.

Kommunen har cirka 25 medarbejdere – primært inden for plejesektoren – der bor i Sverige, men der er p.t. ikke problemer med transport for disse medarbejdere. Kommunen følger situationen i forhold til togdrift.

Skoler og daginstitutioner

Store Magleby Skole er lige som landets øvrige skoler lukket i disse dage. Arkivfoto: Thomas Mose.

Alle kommunens skoler, dagtilbud og børneinstitutioner holdes lukket – foreløbigt frem til og med 27. marts. Chefkonsulent og kommunikationsansvarlig i kommunen, Toini S. Floris, oplyser, at lærerne på skolerne har planlagt virtuel undervisning for eleverne. Der er oprettet nødpasning af 0–9-årige børn – det kan være børn af for eksempel medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, redningsfolk samt ansatte ved politiet.

Toini S. Floris understreger over for Dragør Nyt, at ingen forældre, der har ønsket nødpasning, er blevet afvist. Og borgmester Eik Dahl Bidstrup siger, at nødpasningen, der begyndte mandag den 16. marts, kører uden problemer. Der er tilmeldt i alt fem børn.

Kultur- og fritidstilbud

Herudover er nedenstående kommunale kultur- og fritidstilbud lukket for offentligheden frem til og med 27. marts:

Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården

Dragør Bibliotekerne

Dragør Musik- og Kulturskole

Dragør Ungdomsskole

Dragør Svømmehal

Hollænderhallen og Kongelundshallen

Klub Dragør.

Særligt for Dragør bibliotekerne

Man kan stadig bruge bibliotekets digitale tilbud. Arkivfoto: Thomas Mose

Dragør Bibliotekerne opfordrer til, at man bruger biblioteket hjemmefra. Er man ikke allerede låner, kan man med NemID via bibliotekets hjemmeside oprette sig selv som låner, og er man allerede låner, kan man med det samme benytte alle de digitale tilbud. På www.drabib.dk under »Det på nettet« kan man finde det, bibliotekerne kalder »Indhold fyldt med underholdning og holdning«.

I nedlukningsperioden kan man kun aflevere sine lånte materialer i postkassen på Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18. Og der vil i nedlukningsperioden ikke blive tilskrevet gebyrer for materialer, der afleveres for sent.

Bibliotekets strategiproces fortsætter, og man kan stadig udfylde spørgeskemaet på hjemmesiden.

Bibliotekerne vil i hele nedlukningsperioden opdatere hjemmesiden og bibliotekernes facebookside med tips og tricks til at bruge bibliotekerne hjemmefra.

Pleje og omsorg

Omsorgscenteret Enggården og Dragør Hjemmepleje forbliver åbne. Daghjemmet for ældre er dog lukket for at omdirigere medarbejdere og ressourcer til det øvrige ældre- og sundhedsområde i kommunen.

Borgmesteren oplyser, at i hjemmeplejen og på Enggården kører det som planlagt – der er god opbakning fra pårørende. Besøg fra pårørende frarådes i denne periode, med mindre der er tale om en beboer, der ligger for døden. Foreløbig er der generelt en god dialog med pårørende, lyder det fra Eik Dahl Bidstrup.

Lukkede kirker

I både Dragør og Store Magleby kirker er alle højmesser, gudstjenester, koncerter og øvrige aktiviteter aflyst de næste 14 dage.

Begravelser gennemføres som private ceremonier lukket for offentligheden og med begrænset deltagerantal.

Dåb og vielser bedes udsat, men gennemføres, såfremt det er absolut nødvendigt. Sognepræst Gitte Turin, Store Magleby Kirke, oplyser dog, at der kun vil være ét dåbsbarn ved en dåbsgudstjeneste – og antallet af deltagere vil være begrænset.

Også konfirmationsforberedelsen er udsat de kommende 14 dage.

Øvrige

Dragør Bio holder lukket, det samme gør fitnesscentre rundt om i kommunen. Loop Cirkeltræning fortæller, at man har lagt et program på deres hjemmeside med hjemmetræning, så man ikke behøver at undvære motion.

Motion kan man også fortsat få i Dragør Golfklub, hvor klubben holder åbent for spillerne – der dog må overholde klubbens forholdsregler for at undgå smitte.

Restaurationsliv

Opdateret: Fra onsdag den 18. marts er alle natklubber, værtshuse og barer lukket. Samtidigt er et midlertidigt forbud mod at modtage gæster på caféer og restauranter trådt i kraft. Restauranter og caféer har fortsat mulighed for at levere mad og drikke ud af huset og lave takeaway-mad. Forbuddet gælder foreløbeligt frem til 30. marts 2020.

Golfklubbens restaurant er derimod lukket – dog kan man fortsat bestille takeaway. Man kan bestille dagen før, og ved afhentning af maden vil man sørge for, der ikke er for mange ad gangen.

Café Espersen på Dragør Havn holder lukket indtil videre, og også Restaurant Beghuset har lukket og sendt medarbejderne hjem. Selskaber er aflyst – og flere af dem er allerede flyttet til efteråret. Charlotte Gravenhorst fra Restaurant Beghuset oplyser, at man er velkommen til at ringe – de tager telefonen og svarer på e-mails.

Dragør Strandhotel holder lukket ugens første fire dage, men man vil forsøge at holde åbent fredag, lørdag og søndag – dog vil der alene komme til at sidde gæster ved hvert andet bord (se opdatering 18. marts). Og også her oplyses om aflyste selskaber.

Dragør Badehotel har stadigvæk åbent for gæster fredag og lørdag – dog med smittereducerende tiltag (se opdatering 18. marts). Man kan også bestille takeaway hos dem fra tirsdag til lørdag.

Hos Restaurant Kongelundskroen fortæller Steen Johnsen, at man overvejer situationen fra dag til dag. Man kan kontakte restauranten pr. telefon for at høre om mulighederne for take away og selskaber.

Foreningsliv og sport

Dragør Boldklub holder lukket foreløbigt frem til søndag den 29. marts – det gælder både træning og kampe.

En lang række sportsklubber har enten endnu ikke haft sæsonstart eller holder lukket for træning, så det anbefales at tjekke hjemmesiden for den pågældende klub.

En række foreninger afholder traditionelt generalforsamling i denne måned, men også disse er i stort tal aflyst. Og selvom det af vedtægterne fremgår, at generalforsamlingen skal være afholdt inden en given dato, betragtes coronavirussen som force majeure, og bestyrelserne kan fortsætte deres arbejde, til generalforsamlingen på et tidspunkt kan afholdes.

Godt med fødevarer i butikkerne

Ved en tur rundt i byen er der ret god plads på parkeringspladserne, og gaderne er forholdsvis tomme bortset fra kunder til primært fødevarebutikkerne. At mange Dragør-borgere holder sig hjemme, ses på de mange biler, der holder i carportene.

Og supermarkedskæderne i Dragør og omegn fortæller enslydende, at der ikke er fødevaremangel – der er rigeligt med varer på hylderne, og der kommer løbende forsyninger – så kunderne skal ikke være bekymrede. Mandag åbnede Søndergårdens Købmand på Bachersmindevej op for sæsonen, og her fortæller købmanden også, at han forventer at have varer nok til alle. Det samme budskab lyder fra Sydstrandens Slagter, som også fortæller, at man gerne leverer varer ud til kunder i Dragør.

Offentlig transport

Movia oplyser på sin hjemmeside, at metroen og busser kører efter planen. Men vær opmærksom på, at for at passe på kunder og chauffører og forebygge corona-smitte, skal man gå ind af midterdøren i bussen, hvor rejsekortstanderne er omstillet, så man både kan tjekke ind og ud. Og Movia henstiller til, at man viser hensyn til hinanden og holder afstand. Rejs så vidt muligt uden for myldretiden, og er man syg eller formoder at være smittet, skal man ikke rejse med bus, tog eller metro.

Hvis man ikke ønsker at rejse p.g.a. coronavirus, kan man få refunderet sit pendlerkort og ungdomskort uden gebyr.

Forbehold

Artiklen er skrevet mandag den 16. marts 2020 – men med den hast, situationen udvikler sig, tages der forbehold for, at der kan være sket ændringer, før avisen kommer ud til læserne. Det skal også bemærkes, at det desværre ikke har været muligt at lave en udtømmende liste over restaurationer og butikker, men mandag havde de fleste butikker i den gamle by, i Dragør Centret og Sydstrands Centret åbent. Flere butikker har dog restriktioner på, hvor mange kunder, der må være i butikken ad gangen.

Artiklen er opdateret onsdag den 18. marts.

Dragør Nyt vil forsøge at følge op på situationen i kommende udgaver af avisen og her på nettet.

Mere info findes på hjemmesiderne www.dragoer.dk, dinoffentligetransport.dk, www.coronasmitte.dk samt www.drabib.dk