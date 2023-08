Cykelløb i en god sags tjeneste

Lørdag den 19. august kl. 9–16 afholder Fit4cure og Dragør Cykelklub cykelløbet Parkinson 7H. Løbet begynder kl. 9, men udlevering af startnumre ske allerede fra kl. 8.00.

Cykelløbet foregår på ruten »tonseren« – en rute, der er 9,7 km lang.

Parkinson 7H er et socialt motionscykelløb, der har til formål at samle penge ind til fordel for parkinsonsagen.

Indsamlingen sker ved indbetaling af deltagergebyr samt ved sponsorers donering af et beløb pr. omgang, der køres.

Omgangene cykles i ens eget tempo, ligesom deltagerne også selv bestemmer antallet af dem. Hvad enten der er tale om en enkelt omgang eller flere fordelt over alle syv timer kørt på den store klinge med sved på panden, så er det op til en selv eller holdet.

Et hold består af tre ryttere, som kører alle de runder, de kan – alt tælles med. Omgangene vil blive registreret af DGI med hjælp af professionelt tidstagningsudstyr – og løbet køres på en afmærket flad og hurtig rute med begrænset trafik.

Der er præmier til det bedste hold og den bedste enkelte rytter.

For at det kan blive til nogle hyggelige timer, vil der i start-/målområdet på Skovvej 1, 2791 Dragør, være opstillet telte med borde og stole, hvor både deltagere og tilskuere kan nyde mad, drikke samt musik.

Deltagergebyr. Se annoncen på side 5 – og tjek www.fit4cure.dk/parkinson7h