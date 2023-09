»Elisabeth« er kommet hjem fra Sverige i maj 1945. Båden fik efter flugtsejladserne til Sverige et svensk registreringsnummer. På båden ses Henrik Crilles Petersen. Foto: Historisk Arkiv Dragør.

Danske jøders flugt markeres

Onsdag den 4. oktober vil Dragør Havn summe af aktivitet, refleksion og fællessang.

Dagen er en minde- og erindringsdag, der markerer en vigtig milepæl i danmarkshistorien. For 80 år siden fungerede Dragør Havn som flugtpunkt for danske jøder, der i desperat hast søgte over Øresund til det neutrale Sverige.

I samarbejde med Museum Amager har Dragør Kommune arrangeret en række begivenheder for at ære og mindes denne skelsættende episode i den danske besættelseshistorie.

Efter tre års besættelse og en midlertidig sikkerhed for de danske jøder brød samarbejdspolitikken sammen i oktober 1943. Natten imellem den 1. og 2. oktober indledte den tyske besættelsesmagt en razzia for at pågribe jøderne.

Advarslerne havde dog nået den jødiske befolkning i tide, og en storstilet flugtaktion var begyndt.

Dragør Havn blev et vigtigt flugtpunkt; omkring 700 jøder – 10% af Danmarks jødiske befolkning – brugte denne rute indtil en razzia den 4. oktober satte en stopper for yderligere flugt.

Dagen vil stå som en påmindelse om en mørk tid i Danmarks historie, men også som et lysende eksempel på menneskelig tapperhed, solidaritet og det danske samfunds evne til at stå sammen i krisetider.

For at mindes de skæbnesvangre dage så vil besøgende på Dragør Havn kunne tage del i »Historieudfordringen«, som er designet til at være både tankevækkende og lærerig.

Denne aktivitet løber fra kl. 16 til 18 og er inspireret af de udfordringer, som Dragør Kommunes udskolingselever mødte i uge 38 under kommunens årlige historieløb, der netop havde flugten i 1943 som tema.

I samme tidsrum er det også muligt at gå om bord på den autentiske flugtkutter. Elisabeth K571, der spillede en stor rolle i flugtaktionen i 1943, vil have åbent for besøgende, der således ved selvsyn kan se, hvilke forhold de flygtende jøder blev transporteret under.

70 jøder blev transporteret over Øresund i Elisabeth K571.

Det er også muligt at få historien fortalt ved en byvandring rundt på Dragør Havn. Her vil museumsinspektør Christian Aagaard vække historien til live og dykke ned i den dramatiske flugtfortælling. Starten på turen går fra lodstårnet kl. 16.30 – og turen gentages kl. 17.30.

Borgmester Kenneth Gøtterup runder markeringen af med en tale om Dragørs rolle i redningen af de danske jøder, hvorefter der vil være fællessang af nogle af de sange, som i begyndelsen af besættelsestiden samlede den danske befolkning.

Alsangen bliver ført an af Jacob Honoré fra Dragør Musik- og Kulturskole og både tale og sang foregår for foden af lodstårnet.

Alle arrangementer er gratis for alle og kræver ikke tilmelding. Se mere information i annoncen på side 3 her i avisen samt på dragoer.dk og museumamager.dk

RMP