Vuggestuebørn rykker senere

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at vuggestuebørn skal vente længere på at komme i børnehave. Og selvom det giver ekstra udgifter for forældrene, så er de begejstrede

Af Rasmus Mark Pedersen



Kommunalbestyrelsen har nu endeligt besluttet, at børnene skal være to måneder ældre inden de flytter fra vuggestue til børnehave.

Det sker blandt andet for at sikre normeringerne i kommunens vuggestuer, da der bliver færre børn lige i øjeblikket.

Samtidig skal det give bedre overensstemmelse med de nye lovkrav om minimumsnormeringer, som gør, at der skal være tre voksne pr. barn i vuggestuen og seks voksne pr. barn i børnehaven.

Med beslutningen skal vuggestuebørn fra den 1. august være tre år og en måned, før de skifter til børnehave.

Kommunalbestyrelsen har fået fire høringssvar, som er overvejende begejstrede for forslaget:

»Vi ser kun positive fordele ved at rykke barnets alder ift. børnehavestart. Det vil tilgodese det enkelte barn i langt højere grad, da to måneder i den alder kan gøre en kæmpe forskel for barnet, både ift. sprog, renlighed, selvstændighed og selvhjulpenhed,« skriver forældrebestyrelsen i børnehuset Køjevænget, der både har vuggestue- og børnehavebørn.

Fra Børnehuset Halvejen lyder det, at justeringen har en »positiv indflydelse på børnenes trivsel ved at lade børnene forblive i vuggestue i to måneder yderligere inden flyt til børnehave, da børnene vil være længere i deres udviklingsstadier.«

De understreger dog vigtigheden af, at kommunen er opmærksom på de yderligere krav, det stiller til personalet i vuggestuerne.

Også forældrebestyrelsen i Børnehaven Sansehuset er grundlæggende positive overfor ændringen:

»Det er positivt, at børnene får et par måneder mere til at modnes til børnehavelivet i vuggestuen, hvor der er en bedre normering til at hjælpe børnene med at blive mere selvhjulpne inden opstart i børnehaven,« skriver de i deres høringssvar.

Mulige besparelser?

Men bestyrelsen fremhæver også en potentiel bekymring:

»Med udgangspunkt i pengene følger barnet må det alt andet lige give et mindre budget i børnehaverne og større budget i vuggestuerne.«

Dette kunne – som de påpeger – gøre Sansehuset sårbart for lukning på længere sigt.

I et andet høringssvar fra personalet i Børnehaven Sansehuset udtrykkes der også støtte til forslaget – men med forbehold:

»Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at vi kan være bekymrede for, at justeringen af overgangsalderen og det faldende børnetal tilsammen, på sigt kan give nogle større økonomiske konsekvenser.«

Bekymringerne for de økonomiske konsekvenser er nok ikke taget helt ud af det blå. For administrationen beskriver da også, at det her tiltag vil få børnetallet i kommunens vuggestuer til at stige, medens det får tallet i børnehaverne til at falde tilsvarende, og:

»Fordelingen af budget mellem daginstitutionerne ændres afhængig af deres børnetal.«

Omlægningen koster 400.000 kr. for kommunen, ligesom forældrene betaler mere for en vuggestueplads end en børnehaveplads.

Den kommunale udgift bliver betalt af statens bloktilskud til overholdelse af minimumsnormeringerne.