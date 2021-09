BBK havde en sejr og en uafgjort – samt en målscore på 6–2 – med i bagagen til Dragør. Og udeholdet kom da også hurtigt ud af startblokken og forsøgte at presse DB. Men når man har en forsvarskæde bestående af anfører Jacob Holmegaard, Mikkel Merser, Jonathan Bligaard og Adrian Lillegaard, skal der meget til for at få hul på bylden.

Fremme var Kristoffer »K« Enoch og Frederik Frost endelig på banen samtidig fra start – og de to blev suppleret af Frederik Glendorf og Patrick Sandby.

BBK kunne ikke trænge igennem det solide DB-forsvar, og DB fik grundlagt sit fremadrettede spil.

Efter cirka 12 min. fik Kristoffer Enoch bolden i højre side. Han afleverede bolden til Glendorf, som spillede Patrick Sandby fri, og han scorede sikkert til 1–0. Målet var Sandbys første efter sin ankomst til DB.

BBK lod sig ikke gå på af, at DB kom foran. De fortsatte deres spil mod DB’s mål. Men selvom Bligaard gav den en hjælpende hånd med et frispark tæt på DB’s straffesparksfelt, og den efterfølgende afslutning gik tæt over Mads Glæsners overligger, kom BBK ikke tæt på.

Mads Glæsner i DB-målet var en sikker sidste skanse. Det lover godt for fremtiden.

Spillet midt i første halvleg bød på mange tætte nærkampe, hvor der blev givet og taget fra begges side af, uden at kampen udviklede sig ondt.

DB kom på 2–0 efter cirka 34 min. Glendorf, som er ved at finde formen, trak ind mod midten ude fra højre side, men han blev tacklet i skudøjeblikket. Frisparket få meter fra BBK’s felt blev sublimt, frækt og overlegent sparket af Kristoffer Enoch – højre om muren og direkte i mål.

Kort før pausen fik DB endnu et frispark, som igen lå et par meter fra BBK’s straffesparksfelt. Denne gang tog Rasmus Robrahn sig af afslutningen, som via overliggeren gik over mål.

DB kom ud til anden halvleg fuld af selvtillid – og der gik kun 15 sekunder fra dommerens satte anden halvleg i gang til bolden lå i BBK’s mål!

Bolden blev sparket i gang, og i en hovedstødsduel faldt Rasmus Robrahn. Der blev appelleret for en hovedskade, men dommeren dømte fordel til DB, og »K« var ikke sen til at udnytte situationen og scorede til 3–0.

Efter DB’s tre-målsføring overtog BBK spillet. De formåede at spille DB tilbage på egen bane halvdel, men kunne stadig ikke udnytte de få chancer, de fik tilspillet sig.

DB skiftede Ole Hjort Jensen ind efter cirka 59 min. – ud gik Kristoffer Enoch.

Kort efter skiftede DB igen. Denne gang var det Adrian Lillegaard, som blev erstattet af Rasmus Jensen. Adrian Lillegaard havde lige før udskiftningen leveret en giftig afslutning, som dog sneg sig forbi målrammen.

Få minutter efter var der plads til endnu en frisk mand på banen. Ind kom Jonas Pedersen, mens Anders Zachariassen gik ud.

BBK ville ikke give op, og de fortsatte deres pres på DB. Men som anden halvleg skred frem, kom DB mere frem på banen.

Efter cirka 75 min. blev Sandby sendt af sted med en lang bold, men der blev dømt offside. Startede Sandby ikke på egen bane, ligesom Elkjær i gamle dage? Nej, offside!

Som kampen skred frem levede DB på kontraangreb, og BBK havde ikke midlerne til at låse DB-forsvaret op.

Med cirka 10 min. tilbage spillede Glendorf bolden til Ole Jensen inde i BBK-feltet, men Ole Jensen blev tacklet i afslutningen.

De sidste syv minutter gjorde DB det af med BBK.

Først blev Glendorf spillet fri i venstresiden – og et hurtigt løb ind i straffesparksfelt og en typisk »Glen-afslutning« med indersiden i nettet – til stillingen 4-–0.

I sidste spilleminut bragte Patrick Sandby DB på 5–0 efter en assist af Kristoffer Enoch.

Kampen sluttede således med en flot og stensikker sejr til DB!

Farvel til »udfordringen«

DB topper københavnserien med syv point for tre kampe.

BK Skjold ligger på 2.-pladsen – også med syv point. Overraskende var det, at Sundby BK, der tog point fra BK Skjold i deres opgør, som endte 2–2.

Vigerslev vandt 4–2 over Fremad Valby i deres lokalopgør, og Kastrup spillede 1–1 mod FB på Frederiksberg Stadion.

Københavnsserien har desværre måttet sige farvel til FC Udfordringen, idet klubben har valgt at trække holdet ud af turneringen. Det vil sige, at hold, der skulle have mødt FC Udfordringen, er oversidder i den pågældende runde. Der er altså ingen point at score på den konto.

HR