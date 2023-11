De støttende løver mangler hænder

Til næste år kan Lions fejre 60 år i Dragør. Medlemmerne gør, hvad de kan for at støtte både lokalt og internationalt – men der mangler noget

Af Rasmus Mark Pedersen

Når året går sin gang i Dragør, så har Lions en lille finger med i spillet mange steder. Dragør-kalenderen, madindsamlinger, bistader, Festdag på Fortet og sågar tøndeslagningen ved Blushøj er mere eller mindre klubbens fortjeneste.

Indtil i år har julebanko for vores ældre medborgere også været på tapetet, men det er blevet aflyst i år, fordi det er for stor en opgave, og der er ikke nok hænder til det.

»Vi håber, at det kan blive et vendepunkt, så vi igen bliver flere medlemmer år for år. Men det kræver, at der er flere, der har lyst til at være med i vores fællesskab og gøre noget godt for byen,« forklarer den tidligere præsident i Lions Dragør Jørgen Ploug.

Og ja – fordi Lions Dragør er en del af det verdensomspændende netværk af Lions-klubber, så hedder formanden altså en præsident – uanset hvor mange eller få der er i den lokale afdeling.

Henrik Kruuse, der er præsident i Lions Dragør og den forhenværende præsident Jørgen Ploug mødes med Dragør Nyt. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Favner bredt

I Dragør er der 17–18 medlemmer, og det seneste år har klubben på bedrøvelig vis mistet to ved naturlig afgang.

Fordi klubben har et ønske om at blive større igen, så har den nuværende præsident Henrik Kruuse og tidligere præsident Jørgen Ploug sagt ja til at fortælle om klubbens aktiviteter. Og det er mange.

Den årlige Dragør-kalender står klubben for, og den er netop kommet på gaden med smukke billeder af vores by.

Overskuddet fra salget går lokalt til Enggårdens beboere samt Dragør og Store Magleby kirkers julehjælp, men der støttes også internationalt – et hospital i Sierra Leone og Lions generelle internationale humanitære arbejde.

Og det er et meget godt billede på, hvor bredt foreningen favner.

»Det giver selvfølgelig en stor glæde at kunne være med til at støtte både hvor man kan se det, og hvor det gør mest gavn,« forklarer Jørgen Ploug og fortsætter:

»Faktisk er det en stor del af glæden ved at være en del af Lions, at se smilet på andres læber.«

Klar struktur

Hovedorganisationen Lions Club International blev oprettet i USA i 1917 og grundstammen er 45.000 små lokale klubber fordelt i hele verden med mere end 1,4 mio. medlemmer.

I Danmark er der i dag 279 klubber med tilsammen 5.000 medlemmer.

Klubberne bestemmer selv, hvad de støtter – så længe det ikke er et politisk eller missionerende arbejde. De bryster sig af at 0% af de indsamlede midler går til administration.

Det er, fordi klubben arbejder med to pengekasser med fuldstændigt vandtætte skotter: Aktivitetetskassen og klubkassen.

Den sidste bliver betalt af medlemmerne kontingent, og det er her pengene til klubbens virke og administration bliver fundet. Men pengene i aktivitetskassen, hvor store og små donationer lander, skal ud og bruges, så de gør godt i samfundet.

»Der må ikke hentes penge fra den anden kasse over til den anden. Det må der ikke,« forklarer Henrik Kruuse med en betoning, så man forstår, at det vil være absolut helligbrøde at blande sammen.

Det er arbejdet med aktiviteterne og månedlige medlemsmøder, der er kernen i Lions Dragør. Ugen før medlemsmødet afholder bestyrelsen et møde, hvor indholdet til medlemsmødet planlægges.

På de ordinære medlemsmøder er der en fast dagsorden, og det er her man planlægger og godkender, hvilke aktiviteter der skal arbejdes med.

Det har været et ønske at bringe medlemmerne tættere sammen, så normalt bliver de indledt med et måltid. Nogle gange bliver der også inviteret en gæstetaler, der deler viden og erfaringer om relevante emner, som kan inspirere og informere medlemmerne.

Udover møderne er Lions Dragør involveret i en række lokale projekter, som spænder fra bredt.

Lionsmedlemmer står klar med ønskelister og vogne ved deres seneste madindsamling 1. april.

Tøndeslagning og madindsamling

Eksempelvis var det Lions, der sammen med Strandjagtforeningen i 1965 fik den traditionsrige tøndeslagning fra Store Magleby udvidet ned til Dragør.

Ansvaret for selve arrangementet blev dog hurtigt overgivet til en egentlig fastelavnsforening, men den dag i dag sørger de frivillige stadig for at sælge den helt rigtige punch til de frysende beskuere, ligesom vandrepokalen til årets tøndekonge bliver uddelt af Lions Dragør:

»Og så er det præsidenten fra Lions, der står for at overrække trofæet til årets vinder,« fortæller Henrik Kruuse med et smil.

Det er også Lions Dragør, der i starten af december og kort før påske, sørger for madindsamling til hjemløse på tre væresteder i København.

Her står medlemmerne foran føtex food på Maglebytorv og Netto på Møllevej med en lille »ønskeseddel«, som de handlende kan få med ind. På den står der, hvad herbergerne har sagt, at der er særligt brug for.

»Folk kommer og siger: ›Hvor er det godt, at I er her.‹ Og så går de ind og fylder indkøbsvognene, så de bugner. Vi har været oppe på tolv fyldte vogne, som blev doneret til de tre steder, vi støtter,« forklarer Henrik Kruuse.

Initiativet sker selvfølgelig i samarbejde med de lokale supermarkeder, som også er rigtigt flinke til at skæppe ekstra varer i kassen.

I de seneste år har klubben fået overskydende varer fra føtex food den 23. december kort før lukketid, som er doneret til et værested på Nørrebro, der havde åbent i juledagene. Men første gang kom det som en overraskelse, at supermarkedet havde så meget, de gerne ville donere:

»Så vi måtte ringe efter ekstrabiler og kørte frem og tilbage til langt ud på aftenen dagen før juleaften, så den gode mad ikke skulle gå til spilde,« husker Jørgen Ploug.

Bier og både

Klubben har også i de senere år gået ind i miljøaktiviteterne under overskriften »Løverne, bierne og blomsterne«. Der blev for nogle år siden etableret bistader i Søvang, hvor der på det tidspunkt var en blomstereng.

Hvert forår er der besøg af 6.-klasserne fra kommunens skoler. De bliver undervist i honningbiernes fantastiske liv, og om hvor vigtige også de vilde bier er for vores natur.

Der er også blevet solgt frøblandinger med vilde blomster, sådan at Dragørs biodiversitet kan blive forbedret bare en lille smule.

En anden aktivitet er »Festdag på Fortet«, der finder sted hvert år på grundlovsdag i samarbejde med Dragør Fort. Her stiller Hovedstadens Beredskab op med redningskøretøjer, Danmarks Lodsmuseum viser museumslodsbåden frem og også modelskibe og politiet lægger vejen forbi

Her har klubben ansvaret for salg af mad og drikkevarer, og der bliver samlet ind til de velgørende projekter ved både lykkehjul og flødebolle-maskine.

International støtte

Det internationale arbejde er også vigtigt for klubben. Her er der specielt Masanga-hospitalet i Sierra Leone, hvor klubben har været med til at støtte siden opstarten i 2005.

»Ved hjælp af Lions Internationale Foundation lykkedes det at få etableret en øjenklinik. Samtidig bliver hospitalet brugt som uddannelsessted for sundhedspersonale, så indtil videre er der uddannet 350 sygeplejersker, som nu arbejder i sundhedssektoren i Sierra Leone,« forklarer Jørgen Ploug.

Lions Clubs internationale afdeling sørger også for nødhjælpsarbejde i mange dele af verden. I år har klubben mobiliseret støtte til ofrene for jordskælvet i Tyrkiet og Syrien.

Lions Danmark har en katastrofefond, som er klar, hvis der sker noget ude i verden. Faktisk var det Lions Danmark, der var allerførst med hjælp i forbindelse med tsunamien i 2004, fordi de kunne aktivere de lokale foreninger i de ramte områder:

»Det skete i julen den 26. december 2004. En dansk Lion, der i forvejen havde mange kontakter i Thailand var var netop på stedet, og kunne fortælle, hvad der skete. Allerede samme aften, kunne vi sende en halv million kroner af sted fra Lions Danmark til Thailand og til Sri Lanka. Det blev sendt direkte til de lokale Lions klubber, som så havde penge til at hjælpe med det samme,« siger den tidligere præsident.

Sammen med den nuværende præsident håber han, at enten klubbens aktiviteter eller de værdige formål kan motivere flere Dragør-borgere til at deltage i klubbens arbejde.

Derfor opfordrer de til, at man bare skal hive fast i en af dem, hvis der er noget, der har vakt interessen.

De understreger nærmest i munden på hinanden, at man faktisk slet ikke behøver at være medlem for at være en del af fællesskabet og hjælpe til ved klubbens mange aktiviteter. Man kan godt bare sige, at man gerne vil hjælpe til med en enkelt ting i løbet af året, og så bliver der selvfølgelig fundet plads til det.

»Vi kan kun lave alle vores aktiviteter, hvis der er nogen til at hjælpe med at hjælpe. Så det håber vi selvfølgelig, der findes i vores dejlige by,« siger Henrik Kruuse.

Man kan se mere om Lions Dragør på dragoer.lions.dk