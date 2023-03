Debat om klimaet

I morgen, torsdag den 30. marts, kl. 9.30 vil der ved graverboligmødet i Store Magleby Kirke være oplæg til klimadebat.

Det er sognepræsten og dokumentaristen Regitze Marker, som ved hjælp af en række dokumentariske kortfilm om aktivistgruppen Fridays For Future vil lede samtalen på graverboligmødet.

Fridays For Future er landsdækkende gruppe unge i alderen 11–20 år, der aktivt har meldt sig ind i klimakampen. På tværs af postnummer, baggrund og politiske holdninger kæmper de i deres fritid for deres fremtid på kloden. For som en af de unge fra gruppen siger: »Har man først åbnet op for klimaviden og -erkendelse, er der ingen vej tilbage, andet end at tage fat.«

I kortfilmene, der er produceret af foredragsholderen selv, portrætteres de unge gennem nære personlige, reflekterede samtaler om klimakrisens svære eksistentielle valg og dilemmaer samt via deres fællesskabs konkrete aktivistiske arbejde.

Graverboligmødet starter med kaffe, ostemadder og fællessang fra Højskolesangbogen kl. 9.30, og kl. 10 begynder foredraget og dermed også dagens debat.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 6.