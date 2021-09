Debatmøde om kommunestruktur

Tirsdag den 31. august havde de lokale vælgerforeninger for Radikale Venstre (B) og Det Konservative Folkeparti (C) i Dragør inviteret til debatmøde på Dragør Skole.

Emnet var som udgangspunkt sammenlægning af kommuner og konsekvenserne heraf – og efter en kort velkomst ved Michael Rachlin, B, tog kommunalforsker Roger Buch over. Med en halv times tour de force gennem den kommunalpolitiske danmarkshistorie gav han det talstærke publikum en indføring i de effekter, kommunalreformer gennem tiden har medført.

Førend Roger Buch overlod ordet til de to inviterede folketingspolitikere, Katarina Ammitzbøll, C, og Kathrine Olldal, B, gav han over for tilhørerne udtryk for håbet om, at han med sine ord havde efterladt såvel tilhængere som modstandere af en sammenlægning med noget, de var enige i – og det modsatte.

Foketingspolitikerne gav herefter hver deres bud på, hvad kommunalreformen i 2005 har betydet – og deres syn på, hvorvidt en mulig sammenlægning af kommunerne Tårnby og Dragør kan have sin relevans – ud fra blandt andet økonomiske og demokratiske betragtninger. Og skønt de på en række områder var enige om både effekt og mål, så stod det klart, at Kathrine Olldal så flere positive muligheder i en sammenlægning end Katarina Ammitzbøll, der advokerede for fortsat selvstændighed for Dragør.

Efterfølgende blev ordet givet frit til en levende debat, hvor talrige kommentarer og spørgsmål fra salen blev sendt mod de tre oplægsholdere. Det gav en interessant og afvekslende debat, hvorunder flere af tilhørerne gav udtryk for let undren over, at oplægget til debatten ikke var særlig specifikt for Dragørs situation. Det var imidlertid helt bevidst fra Roger Buchs side – der er ikke forsket direkte i Dragørs forhold, og som forsker ønsker han at være på sikker, faglig grund i sine betragtninger.